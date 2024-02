Música Syntek

El cine mexicano le debe mucho a Aleks Syntek. No, no es exageración: tal vez los más jóvenes no sepan la historia, pero el cine mexicano estaba de capa caída en los ochenta. Había películas de comedia, películas del llamado “cine de ficheras” y algunas piezas de arte que no llegaban a las salas comerciales.

Luego llegó el primer intento de un nuevo cine mexicano: “Sólo con tu pareja” que tuvo un éxito sorprendente entre los jóvenes. Pero quien realmente detonaría una nueva época de oro del cine mexicano fue la película “Sexo, pudor y lágrimas” con Demian Bichir, Susana Zavaleta y Cecilia Suárez. Todo el mundo hablaba de esta película y todo el mundo cantaba la canción original compuesta por uno de los más grandes artistas de México, un verdadero genio: Aleks Syntek

Aleks me contaba que en los noventa andaba muy mal, artística y económicamente: su banda “La gente normal” acababa de disolverse, su novia lo había dejado, perdió mucho dinero debido a una mala inversión. Fue entonces cuando Antonio Serrano (el director de la cinta) le pidió hacer el soundtrack “Con un presupuesto de tres pesos”, me dijo Aleks entre risas. Un hitazo. A partir de ahí la carrera de Aleks repuntó hasta el cielo, el cine mexicano regresó con nuevos bríos y el resto es historia.

He pensado mucho en un término para referirme a Aleks. Creo que el concepto “Hombre del Renacimiento” le viene bien, ya que ha hecho de todo: productor, músico, letrista, creador de jingles, produjo mil éxitos para otros artistas, innovó los conciertos, videos, programas de computadora. ¿Quién diría que aquel niño que conocimos haciendo sketches en Chiquilladas llegaría tan alto?

Hoy cumple 33 años de carrera “Como no festejé mis 30 años de carrera discográfica, estoy auto celebrándome los treinta y tres”, me dijo. Lo hace con nuevas versiones de sus éxitos, para las que invitó a varios amigos a colaborar. Así encontramos “Mis impulsos sobre ti” con Pepe Aguilar o “Unos quieren subir” con Alex Lora “Yo lo que estoy tratando es que suene a ellos” me contó “por ejemplo con ‘Unos quieren” es buscar ese sonido muy Rolling Stone que siempre ha buscado Lora desde hace muchos años y que ha logrado increíblemente. Es mi travesura, me divierte muchísimo”.

Alexs es un hombre cultísimo. Puede hablar del último documental de Wham! hasta las nuevas propuestas musicales y parece que no hay un rincón de la industria musical del que no tenga conocimiento. No ha sido fácil para él: “Mi primer concierto en toda mi carrera fue para abrirle al grupo ‘Bla bla bla’ en el teatro Ferrocarrilero ¿Sabes cuántas personas había ese día? 20 o 30, en un teatro de dos mil personas. Pero salí a cantar y me vale. Aprendí a cantar para mí, a cantar para yo estar contento”. Y me consta que toda su carrera la ha manejado de la misma manera.

“Yo nunca me he dejado, Jessie. Yo soy muy autosuficiente y toda mi carrera yo he decidido por mí, mis decisiones artísticas. Obviamente algún director de disquera me pidió lo que estaba de moda, hip hop, lambada o bachata, obviamente música urbana y nunca lo hice. Yo hago música Sintek, no soy pop ni rock: yo soy Música Syntek.”