PolíticaConfidencial ¿Realmente Telmex ya no es un negocio para Slim?

CARLOS SLIM y su dicho de que Telmex ya no es negocio tiene sus asegunes. Tan sólo entre 2018 y 2021 esa empresa recibió contratos del gobierno federal de la 4T por 12,000 millones de pesos. Quizá para la enorme fortuna del hombre más rico de México sea una propina… pero si se le rasca hay mucha más información que hace dudar de la afirmación “Telmex ya no es negocio, pero no la vendo”.

LENIA BATRES, la ministra del pueblo, continúa contraponiendo en X (antes Twitter) sus votos en contra en la Corte. Este martes por mayoría invalidó disposiciones del Código Penal de la CDMX en materia de corrupción, que consideraba como persona servidora pública a quien tuviera la dirección o administración de una asociación civil que recibiera fondos, recursos o apoyos públicos. Para Batres esta resolución va a favorecer a quienes hubieren sido sancionados por el delito de corrupción en la Ciudad de México… y lo que falta por ver.

DANTE DELGADO, dueño de Movimiento Ciudadano (MC)… ¿ayudando a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz? Diputados locales le dieron los votos que necesitaba para nombrar magistrados. En tanto, su candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez se sumó a Morena para denunciar bots de PRI y PAN en su contra. ¿Por ahí van?

FONATUR… ¿con la chequera abierta? Llama la atención el reportaje de Publimetro que da cuenta de cómo el proyecto turístico de Islas Marías apenas tiene 17 turistas al día. Un exitazo. Por eso llama la atención que, nos dicen, Fonatur piensa soltar millones y millones de pesos para rescatar sitios turísticos en Cancún, Los Cabos, Huatulco… hasta algunos de Vicente Fox. A ver si no terminan siendo otro “negociazo”.