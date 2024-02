Una vida con ángeles

En la existencia física se unen muchas dimensiones al mismo tiempo. Son como capas de construcción de una misma experiencia para que podamos vivir esta realidad, pero las dimensiones no están separadas, todas están ocurriendo en el mismo instante. Es algo muy complejo de entender para la mente, pero, aunque la información que tenemos, que a penas ocupa una pequeñísima parte de todo lo que existe, nos insista una y otra vez que aquello que no vemos en la realidad física no es una posibilidad, sí lo es.

En una de esas dimensiones, en el plano espiritual, existen los seres llamados “Ángeles”. Los ángeles se manifiestan en nuestra vida de formas muy sutiles, y el código para poderse comunicar con ellos es el amor, pues provienen de espacios espirituales de altísima vibración, por lo tanto, nunca interfieren en la libre elección de los seres humanos.

Nosotros podemos llamarles, pedirles y permitirles que su luz y sus frecuencias de amor nos apoyen y protejan. Hay muchísimos testimonios por todo el mundo de la intervención de los ángeles para ayudar a los seres humanos en situaciones donde el amor más elevado es requerido, como cuando alguien trasciende de este mundo, está convaleciente o necesita protección. De muy pequeños somos capaces de percibir a los ángeles y nuestros ángeles guardianes nos cuidan de manera muy evidente.

Los ángeles se comunican con nosotros por medio de la dimensión de la geometría sagrada, que es el tejido de la fibra de esta realidad material. En los conocimientos de geometría sagrada se dice que la palabra ángel viene de “ángulo” (angle, en inglés) pues habitan en la composición básica de los bloques de construcción de la realidad física, por esto tienen la capacidad de irradiar su luz y frecuencia en donde se les convoque. Es muy sanador y divertido poder establecer contacto con nuestros ángeles, tanto los que tenemos asignados como guardianes, como los ángeles y arcángeles que custodian el Cielo en la Tierra.

Es sanador porque para poder sintonizar con ellos, nosotros tenemos que permitir que nuestra frecuencia esté suficientemente ligera, abierta, luminosa, vibrante de buenos sentimientos, de gozo y de inspiración. Aunque no es un obstáculo cuando tenemos la voluntad y la intención de llamarlos, y aunque en ocasiones no podamos percibirlos, no quiere decir que no estén para auxiliarnos.

Quienes realizan buenas acciones están inevitablemente rodeados y soportados por los ángeles. Usted puede llamar a los ángeles para conducirle a tener salud, a aumentar su creatividad, a aliviar dolor físico o emocional, a comunicarse de corazón a corazón con alguien, a comprender mejor una situación, a cuidar a alguien más, incluso, a tener una mejor economía, a hacer crecer su negocio, a poder comunicarse en público, a realizar su verdadera vocación. Los ángeles están ahí para permitir que realicemos nuestra voluntad en la Tierra.

La vida con la presencia de los ángeles se vuelve mucho más dulce, suave, amorosa, pacífica y sutil. No lo crea si esto no le hace sentido, simplemente puede probarlo por usted mismo. Gracias por siempre a nuestros amados ángeles.