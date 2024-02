Beneficio social e integral

Movimiento Ciudadano no sólo se ha caracterizado por impulsar políticas progresistas, sostenibles e incluyentes, sino también por el reconocimiento a los derechos sociales. Esto atiende a un modelo de Estado social de derecho y por supuesto de pactos internacionales de derechos humanos, que se han concretado gracias a la lucha ciudadana por la libertad e igualdad en el actual contexto de cambiante y desgraciadamente desigual… sobre todo para los grupos vulnerables, que son quienes más recientes las desventajas sociales.

Ya se da por hecho que hay condiciones que naturalmente sitúan a las personas en situación de desventaja, hablando en términos de probabilidad, por ejemplo, quienes no nacieron en una familia con suficientes recursos económicos tienen una menor probabilidad de acceder a mejores instituciones educativas y de salud, cuestiones básicas para nuestro desarrollo. Y esto se acentúa en el actual marco de desigualdad. Según el reportaje reciente del Banco Mundial “2023 en nueve gráficos: El aumento de la desigualdad”, actualmente hay 700 millones de personas en el mundo viviendo en la pobreza extrema, es decir, que viven con menos de tres dólares estadounidenses al día… Y en México la situación no pinta nada bien tampoco, ya que según documentó recientemente Forbes, los especialistas coinciden en que es muy probable que el 2024 no supere el 2.2% de crecimiento económico debido “a la desaceleración, las elecciones y el aumento de las actividades económicas ilícitas”.

Para enfrentar lo anterior, el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, cuestión que nada tiene que ver con la polarización y las falsas izquierdas, sino con la apertura del análisis crítico y el trabajo profesional en la creación de mejores y eficaces políticas públicas. La continuidad, el debate, la transparencia y la apertura a la inversión para generar empleos y crecimiento económico no están peleadas entre sí, no atentan contra nada más que con los discursos mediocres y anclados en túneles del pasado. Es por ello que el Coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda, manifestó que existe la voluntad de las y los parlamentarios de su instituto político de votar a favor de las reformas constitucionales propuestas por el partido del gobierno, ya que favorecen precisamente a los grupos vulnerables que hoy más que nunca necesitan de nuestro apoyo.

Los temas propuestos que pasarán por supuesto por el correspondiente debate y trámite legislativo, son en síntesis los siguientes: el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho; Fortalecimiento de programas sociales; Bienestar animal a fin de prohibir todo tipo de maltrato a animales; Establecimiento de un salario base para servidores públicos (equivalente al promedio del IMSS de $16,000 pesos); Trabajo juvenil, a fin de otorgar apoyo a todos los jóvenes que no estudian ni trabajan durante un año; Acceso a la salud universal, con medicamentos y estudios médicos; Vivienda Social, a fin de que existan arrendamientos e hipotecas con mayores facilidades de pago; Alimentación, medio ambiente y agua; Servicio ferroviario y dos reformas en materia del sistema de pensiones.

Las y los parlamentarios de Movimiento Ciudadano han manifestado también que es necesario abordar consulta a los pueblos y comunidades indígenas, así como continuar el estudio y análisis de los temas que devienen fundamentales en nuestra situación actual, a fin de que puedan trazarse estrategias a mediano y largo plazo.

La vida laboral cambia constantemente debido a la revolución tecnológica y la globalización, por lo que resulta positivo el trabajar por crear esquemas de ayuda y trabajo flexibles, a fin de que tengan garantizado el diario sustento y servicios de salud y vivienda dignos. Además, la gran mayoría de los habitantes de México que trabaja en la informalidad. Es por ello que se reconoce con independencia de filias y fobias, las propuestas que sí tienen el potencial de contribuir a un beneficio social integral, ya sea que vengan de los partidos políticos, o de organizaciones de la sociedad civil.

Ante las graves amenazas a la estabilidad, los derechos sociales son la parte integral de los planes de recuperación. Cada vez hay más pruebas de que el desarrollo económico es más sostenible y las sociedades son más resilientes cuando se protegen los derechos sociales.

Estamos a tiempo de la construir un mejor lugar para vivir. Movimiento Ciudadano continuará mostrando su apoyo a los esquemas que defiendan los derechos sociales, ya que estos sientan las bases de una vida digna a consagrarse en nuestra Constitución, en un sistema eficaz que sea capaz de mantenerse con el tiempo.