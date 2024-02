Sembrando música

Voy a darles un buen tip: en estos tiempos en los que casi todos los artistas suben canciones, videoblogs o sesiones musicales, es interesante asomarse a los primeros videos que subían a sus canales. En serio, hagan esa labor de escarbar, simplemente por curiosidad.

Hace unos días me asomaba al canal de Jesse & Joy. Dos videos me llamaron la atención: hay uno donde van tocando la guitarra en la Plaza Río de Janeiro en la Colonia Roma a principio de su carrera. La gente los veía, pero no les hacían mucho caso (hay uno que de plano se ve dormido en la parte de atrás) ¿Se imaginan en este momento encontrarse a los hermanos en un parque? ¡La cantidad de gente que tendrían alrededor!

El otro video es cuando ganaron el Latin Grammy al Mejor Nuevo Artista. Este video fue en 2007. Ambos se ven claramente emocionados y dan las gracias a su público, a su gente y a su papá. Dato curioso ¿Saben quién había ganado ese premio un año anterior? Ni más ni menos que Calle 13.

Jesse & Joy tienen una larga trayectoria. Dicen que comenzaron a hacer shows cuando eran niños, en su casa al sur de la ciudad y a sus amigos les gustaba tanto lo que hacían, que “quemaban” sus canciones en un CD para regalarlos. Su bautizo en los escenarios fue gracias a Sin Bandera y de ahí, su carrera ha logrado un sin fin de éxitos.

“Mira, ante todo haber empezado a los 12 años y seguir jóvenes es espectacular”, me dijo Joy. “Pero yo me acuerdo hace unos años que iba en un avión, leí una revista y en la reseña de una banda nueva decía que tenía ‘influencia de Jesse & Joy’. Caray. Fue la primera vez que dije ‘vaya, ya somos una influencia para bandas nuevas’”.

La charla de estos hermanos es amena y agradable. Siguen teniendo esa frescura con la que los conocimos “Hemos pasado muchísimos años de trayectoria en los que ha habido ‘n’ cantidad de tendencias en los que han pasado muchísimas cosas alrededor de la música en diferentes oficinas de manejo, ya sabes los altibajos que hay en la industria, toda esa parte fea de la música. Pero uno dice ‘Yo me quedo fiel a lo que hago y a lo que me apasiona y vinieron lecciones y aprendizajes que nos tienen a donde estamos ahorita’”.

Jesse me dijo que “Después de años de estar sembrando, empezar a cosechar frutos es muy bonito y creo que mantiene el enfoque, nos inspira de que si seguimos con el mismo enfoque pueden llegar cosas mucho más bonitas en un futuro”.

Y todos lo que lo conocemos sabemos que su padre, quien dejó este plano hace unos años, era una de las figuras más importantes en su carrera: “Papá venía a los conciertos y a Jesse y a mí nos ponía nerviosos. Cuando lo veía parado en la parte de atrás sabía que terminando el concierto antes de felicitarnos nos señalaba las cosas. Es bonito rodearte de gente que habla con la verdad”.

Pero hoy hablan de él con alegría y cariño: “La ventaja es que hoy a mi papá le tocan los mejores lugares en nuestros conciertos”. Y yo no puedo más que aplaudirlos.