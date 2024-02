Eduin Caz abandono a su suerte a su “amigo” Max Peraza

La vida siempre se encarga de darnos lecciones y de poner a cada cual en el lugar que se merece. Esta semana les traigo unas notas que ponen en evidencia esta afirmación. Juzguen ustedes.

Eduin Caz abandonó a su suerte a su “amigo” Max Peraza

Estados Unidos de Norteamérica le canceló la visa de trabajo al cantante Max Peraza, justo después de haber viajado de su natal Mazatlán a Tijuana en el avión privado de Eduin Caz. Resulta que el intérprete de “Cuál adiós” se encontró al cantante de Grupo Firme en el aeropuerto de Mazatlán, quien le preguntó a dónde viajaba; el mazatleco le contestó que a Tijuana; y Caz le dijo: “Vente conmigo en mi avión”, y así lo hizo. Lo que no esperaba Max era que su destino final, que era a San Diego, lo cancelaran oficiales de migración. Al momento de llegar a Tijuana, el líder de la Bandonona Clave Nueva cruzó por el CBX (Cross Border Xpress), el puente peatonal del aeropuerto de Tijuana a San Diego, y al entregar sus documentos, inmediatamente le fueron retirados, por lo que le llamó por teléfono a su “amigo” Eduin Caz (quien brilló por su ausencia) para utilizar su testimonio; pues el cantante lo necesitaba para aclarar los cuestionamientos de los oficiales, quienes no dieron tregua a Max y, para no perder más tiempo, le cancelaron la visa de trabajo. Moraleja: Por ahorrar unos pesos, puedes perder muchos pasos.

En marzo, viene reality con Mijares, Emmanuel, Isabel Lascuráin, Lucero, Erik Rubín y sus hijos

Duelo de voces es una emisión dominical que se estrenará por Canal 2, con la conducción de Tania Rincón, en el que cantantes de renombre jugarán junto a sus hijos a cantar diferentes temas musicales; y aunque habrá premios para estas figuras y sus retoños, el que verdaderamente ganará es el público, que podrá ver por televisión abierta a los máximos exponentes de nuestra escena musical. Televisa puso de productores a Marcelo Strupini y Lalo Suárez, quienes han comentado que desde hace muchos años no se disfruta en familia de un programa en el que intérpretes como Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, se diviertan con sus hijos en un programa de TV.

“El Flaco” Desprecia a niños autistas y a legisladores de EE.UU.

Luis Ángel, “El Flaco”, a través de su representante (Tony Aguilar), rechazó la invitación de la fundación Freedom For Life y de senadores del estado de Washington, para la gala que realizan anualmente en ese estado el 2 de abril, para conmemorar el Día Internacional del Autismo; y es que los legisladores del país del norte, junto con dicha fundación, le querían entregar un reconocimiento avalado por una base de datos que los niños autistas generan al sintonizar estaciones de radio, canales de TV y música en redes sociales; y una de las figuras que impacta a esa comunidad de niños que viven con la condición del espectro autista -paradójicamente- es “El Flaco”, quien para la mala fortuna de esa entrega de premios (y para la imagen de él) no asistirá a la gala, porque tiene otras prioridades. Ojalá que no tenga que lamentar algún día su falta de empatía.