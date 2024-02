La visible desorientación no les hizo dudar, aunque el hombre llevaba varios minutos a unos metros de las y los jóvenes. Por eso cuando se acercó a preguntarles por la estación más cercana del Metro no sospecharon nada malo.

Arturo y dos amigas esperaban en la banca de un parque de la alcaldía Benito Juárez la hora de entrada a una de las universidades de la zona cuando fueron abordados por el desconocido.

Mientras le explicaban cómo llegar a la estación División del Norte, otra persona se acercó con una bolsa de dulces en la mano a ofrecer su mercancía. En unos segundos los tres jóvenes habían quedado cercados.

Antes de que pudieran levantarse llegó un tercero con una mano dentro de la bolsa derecha de su chamarra, como si llevara un arma; sin levantar la voz, pero con un tono agresivo les exigió los celulares, desbloqueados. Les obligaron a caminar hasta la parte más solitaria del parque a las 14:00 horas de un jueves.

Ahí vino la amenaza: esperen 8 minutos sin voltear u otro cómplice les dispara; no griten, no pidan ayuda y no denuncien.

Ya en sus casas se enterarían por redes sociales que esta es una modalidad de robo a transeúnte en la Benito Juárez, que de acuerdo con datos oficiales es la quinta alcaldía de CDMX con mayor tasa de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes.

Desde la ciudadanía es posible contribuir a la disminución de la incidencia delictiva a través de la cultura de la prevención y denuncia, con acciones como estar atentos al entorno, desconfiar de desconocidos, no creer en eso de “nunca me va a pasar” y ser cautos antes de preguntar “¿en dónde queda qué?”.

Los reportes, como los realizados a la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano de la CDMX, permiten a otras personas conocer los modus operandi de los delincuentes y a las autoridades detonar estrategias de combate al delito.