PolítícaConfidencial AMLO, sin preocuparse por filtraciones telefónicas

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la guerra de telefonazos. Primero exhibió en la mañanera el número de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times, por su reportaje de los presuntos nexos con el narco. Luego, alguien comenzó a filtrar números de la 4T y hasta el de Xóchitl Gálvez… y al final del día no pasará nada.

THE NEW YORK TIMES vio a las puertas de su edificio en la ciudad de los rascacielos algo inusual: una protesta. ¿Quién la organizó? Colectivos de Morena.

ALEJANDRO GERTZ, fiscal general de la República, ya puso a la venta un inmueble que está dañado por sismos desde 2017. ¿Será un negocio? Quizá para quien lo adquiera: está en pleno Paseo de la Reforma. El problema es que la FGR no ha podido terminar su sede en Santa Fe y por lo tanto debe continuar pagando renta en Insurgentes…

FELIPE DE LA MATA, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alertó de los riesgos que entraña elegir jueces, magistrados o ministros por vía del voto popular… ya veremos qué opinan en Palacio Nacional.