PolíticaConfidencial DeerPark avanza, pero en caída libre

DEER PARK fue un negociazo… para Estados Unidos. La refinería que compró la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador para Pemex, que dirige su amigo Octavio Romero, muestra una caída del 38.7% en sus utilidades en 2023. A ver con qué justificación salen…

MANUEL ALEJANDRO MARTÍNEZ VITELA es el juez del Estado de México que se ganó el repudio por su decisión de dejar en libertad a un violador de una niña de 4 años de edad. El pleno del Senado repudió la decisión del juez, pidió su destitución y la reparación del daño. Ojalá se haga justicia y se aplique la ley al juez.

JUSTIN TRUDEAU, primer ministro de Canadá… ¿nos dará una sorpresa? Una funcionaria de su gobierno le dijo a la Canadian Boracasting Corp que volverán a imponer visado a los mexicanos. Falta ver si se confirma el hecho, pero cuando el río suena…

NATALIE KITROEFF, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, fue víctima de dos actos de hostigamiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, al exhibir datos personales (número de teléfono), por lo que 42 periodistas y maestros de periodismo hicieron pública una carta para exigir que al ejercer el derecho de réplica los gobernantes no pongan en riesgo a los y las periodistas, así como respetar la Ley Federal de Protección de Datos, y un compromiso de las y el aspirante a la presidencia de México a respetar la libertad de expresión.