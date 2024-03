Julieta Venegas le da un giro a su éxito ‘Andar Conmigo’ de la mano del grupo Marca Registrada

Sigue la locura por el regional mexicano y cada vez son más los artistas ‘poperos’ que se dejan llevar por el género, dicen por ahí que si no puedes con el enemigo únetele.

El grupo Marca Registrada está viviendo un excelente momento por partida doble; con una década de carrera, los corridos y la música norteña han sido su fuerte y se han ganado el respeto de muchos colegas, sin embargo en los últimos meses le dieron un giro a su música y los resultados han sido sorprendentes.

Pero vamos por partes; Fidel Osvaldo Castro líder de la agrupación es uno de esos personajes que no se rinden y sacan la casta cuando las cosas no van como se esperaba. El año pasado en medio de una crisis creativa, Castro se atrevió a proponer a la gran Julieta Venegas hacer una colaboración, el grupo ya había grabado a su estilo ‘Limón y Sal’ y ella tenía conocimiento, cuál va siendo la sorpresa de que aceptó aunque sugirió una nueva versión de ‘Andar Conmigo’, los chicos se trasladaron hasta Buenos Aires donde reside la cantante, grabaron el video y este 01 de marzo ya está en plataformas, marcando el debut de la tijuanense en el regional mexicano, algo que muy pocos hubieran imaginado aunque su amor por el acordeón y el lugar donde nació son claras muestras de que es parte de su ADN.

Julieta Venegas Cortesía

La otra historia que Marca Registrada hoy cuenta con alegría es la locura de haber experimentado nuevas corrientes; Fidel reclutó a jóvenes que intentaban abrirse camino en la música: Alex Favela, Joaquín Medina, Octavio Cuadras y Sheeno un talentoso productor que no le pide nada a Bizarrap, juntos crearon un sonido techno con letras bélicas’ conectando dos hits que incluso se colocaron en los charts de música electrónica a nivel global, así de fuerte la pegaron con ‘Elovrga’ y ‘Alucín’ llamando la atención de propios y extraños, ahí entra Belinda ‘Beli Bélika’ como se hace llamar a raíz del lanzamiento de su tema ‘Cactus’ muy en la onda del regional mexicano, su productor Marcelo Rivs resultó estar trabajando también algunas cosas con Marca y las piezas del rompecabezas se unieron, próximamente estaremos escuchando ‘Torai’ la colaboración de Marca Registrada y Belinda algo totalmente bailable.

La cereza del pastel de lo que ha venido sucediendo con el grupo en los últimos meses fue la grabación del remix de ‘Bling Bling’ con Maluma , éste, pertenece a la corriente llamada ‘corridos felices’ otra diversificación del género.

A la pregunta de qué si se sigue considerando un artista del regional mexicano, Fidel Osvaldo Castro responde sin chistar: “Cien por ciento, el que haga cosas que otros no se atreven a hacer no me cambia de género. Toda la música que haga siempre será mexicana orgullosamente”.