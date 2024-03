¿Por qué consultar tu buró de crédito (y exigir que funcione)?

Para leer con: “Engaña” de Gustavo Cerati

Antes de que robaran mi identidad le daba una importancia igual a cero a revisar mis reportes de crédito. Sabía que no había generado peticiones crediticias y suponía que el ingenio mexicano no había cruzado el límite de hurtar intangibles.

Hace más de dos años recibí un correo en el que pedían el pago por un tráiler que al parecer había sacado con un crédito. Ahí empezó la pesadilla que me tiene —aún hoy— revisando diario los sitios de Buró y Círculo de Crédito.

¿Pero por qué sucedió esto?

Soy cuidadoso con el manejo de mis datos, pero hay trámites que simplemente no prosperan si no incluyes una copia de tu identificación, como algunos bancarios. Además encontré que a los partidos políticos se les escapan las listas nominales que cíclicamente aparecen en venta en Facebook y en la Red oscura.

El caso es que hay una persona en Zapopan, Jalisco que puso su foto sobre mi pasaporte y mi INE y empresas automotrices, cajas de crédito, bancos y tiendas caen en la trampa, generando múltiples problemas para los cuales el sistema financiero mexicano, al parecer no está listo para atender y proteger a los ciudadanos.

¿Qué tuve que hacer?

Puse una denuncia ante el Ministerio Público de la Alcaldía Benito Juárez, solo para lograr que las empresas recibieran mi queja y dejaran de acosarme para pagar, porque la persona en Zapopan parece disfrutar con soltura e impunidad esta práctica que mantiene hasta hoy.

Fui a la Condusef y hablé con personas del INAI y hasta donde llegué fue a la iluminadora recomendación de que sea cuidadoso con mis datos y que proceda con una denuncia (misma que ya había mostrado).

Bloqueo, de Buró de Crédito, se desbloquea

Y este es el punto: como en muchas circunstancias y a pesar de estar inscrito en un sistema que se dice, de derecho, con instituciones y un acuerdo en el que el ciudadano paga impuestos para recibir atención de primera por parte de la administración pública, me encuentro a la deriva y remando contra corriente.

Curiosamente, desde hace seis meses, el sistema de bloqueo de Buró de Crédito, que era la única opción que tenía para contrarrestar al defraudador de Zapopan, dejó de hacer su trabajo y se desbloqueaba para permitir el acceso a que las empresas consultaran mi historial para entonces generar un crédito.

No solo me robaron la identidad, han hecho mal uso de mis datos y me han generado créditos fraudulentos, sino que la única defensa que tenía para evitar que siguieran comprando cosas a mi nombre —que era el servicio de bloqueo de Buró de Crédito— se desbloquea.

En las últimas cinco semanas se ha desbloqueado 13 veces, mismas que he reportado por correo, por teléfono y hasta de manera presencial, dada la gravedad del tema, sin que se haya hecho algo al respecto.

Hablé con asesores y supervisores de Buró de crédito. Algunos me tildan de inocente y me guían por obviedades; otros me piden enviar correos que no me contestan y en la visita presencial, el gerente en turno me prometió escalar el tema porque efectivamente notaba algo raro, pero no sabía qué. Busqué al director —el Sr. Mauricio Gamboa— para externarle lo delicado y grave de la situación. No hubo eco.

Siguen los intentos de gol

Mientras esto sucede, y –—desde luego, sin que yo los haya solicitado— potenciales créditos en forma de consulta a mi historial se cuelan cada semana: American Express, Banco Bimeo, Jalisco Motors, HSBC, Financiera Independiente, Rocket, Omnia Capital, Kubo Financiero, Caja Tamazula, BanCoppel y Palacio de Hierrro son las que el propio Buró de Crédito me indica en el reporte de expediente que en un mes y medio —lo que va de 2024— pretenden asociarme a un crédito. Con Caja Tamazula, por ejemplo, sí pasó un préstamo por 250 mil pesos.

La moraleja: es indispensable consultar constantemente el reporte de crédito. No se diga tener contratadas las alertas de movimiento en el historial crediticio. Pero también saber que —como me lo dijo un abogado al que consulté para este tema— en México no hay mucha atención al tema de robo de identidad y uno termina rascándose con sus propias uñas.