PolíticaConfidencial ¿Y de dónde saldrán recursos para sus propuestas?

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez aspiran a la silla presidencial en relevo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Han hecho decenas, si no es que cientos de propuestas, en 11 días de campaña. Pero lo único claro es que no tienen certeza de cuánto costarán cada una de sus propuestas, de dónde obtendrán los recursos (obviamente del presupuesto, que deriva de nuestros impuestos), ni cuándo comenzarán a implementar… para no perder de vista.

Avril Haines, directora Nacional de Inteligencia del gobierno de Estados Unidos, afirmó que los cárteles del narcotráfico en México tienen el control de partes en el país donde el gobierno no tiene un control real de territorios. No es la primera vez que funcionarios estadounidenses alertan del tema.

José Ramón Cossío, Arnoldo Kraus, Jaime Labastida… y varias decenas de firmas de intelectuales y escritores están exigiendo espacios iguales en radio y televisión para las candidatas Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, para una mejor toma de decisión de las y los ciudadanos. Rechazan que exista un “cerco mediático” en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Obispos sentaron a las candidatas y candidato presidencial para la firma de la Agenda Nacional por la Paz. Obispos también se han acercado con grupos criminales, en particular en Guerrero, para buscar acuerdos de paz. La Iglesia católica anda muy movida… y eso que todo el sexenio no hizo mucho ruido.