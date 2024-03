El movimiento solidario por Jaime Barrera

Algo bueno ha hecho Jaime Barrera a lo largo de su amplia trayectoria periodística ya que la congregación para manifestar el repudio de su desaparición registró un histórico quórum que algún periodista haya logrado convocar. Pero también su secuestro fue histórico para el ejercicio periodístico de esta entidad, donde la comunidad de los comunicadores se había mantenido invicta, hasta la tarde del lunes, con este lamentable y preocupante “levantón”.

Si esto le pasó al colega y ex compañero (en Mural y Milenio), igual le puede pasar a cualquiera del gremio periodístico. No me quiero ni imaginar el duelo que experimentaron sus seres queridos, pero si a nosotros nos cimbró la noticia y a la sociedad la consternó, eso nos puede dar una pequeña idea de este amargo momento.

La buena noticia es que la madrugada de este miércoles apareció sano y salvo Jaime Barrera. Fue la Fiscalía de Jalisco quien confirmara la noticia de su localización en el Municipio de Magdalena, cerca del pueblo mágico de Tequila, Jalisco. En un operativo encabezado por el propio Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y las corporaciones de la Fiscalía estatal, y la Guardia Nacional.

En redes sociales su hija, Itzul Barrera, confirmó la noticia. “Mi papá, ya está con nosotros. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y a todos. Gracias, gracias”, manifestó en su cuenta de X.

Trascendió también que Barrera fue capturado y privado de su libertad como una advertencia de no volver a abordar temas y noticias que incomodaron a los autores intelectuales de este secuestro. Por lo que Jaime se acogerá al protocolo de protección a periodistas. Cabe señalar que la Comunidad de Periodistas, ex Periodistas y Comunicadores de Jalisco exigieron a las autoridades del estado la búsqueda, localización y el rescate con vida de Jaime Barrera.

A través de un comunicado, los periodistas que ejercemos el oficio en este estado, condenamos este hecho y exigimos a las autoridades que se realicen las investigaciones pertinentes para su localización. Los 85 periodistas que firmamos el comunicado no descansaremos hasta que Jaime Barrera regrese con vida. “La voz de nuestro compañero y amigo es vital para nuestra sociedad, para la libertad de expresión y su seguridad debe ser prioritaria”, se lee en el desplegado.

Entre los periodistas que firman este comunicado figuran: Antonio Navarrete; Mariana Alvarado; Carlos Alberto Martínez Maguey: Jorge Velazco Pérez: Ana Lilia Larios Solórzano; Adriana Navarro Ramírez; Julieta Raquel Salgado Camacho; José Armando García Rodríguez; Elizabeth Ortiz Tapia; Angel Gabriel Orihuela Escobedo; Alejandro Iván Peña de la Torre; Martha Daniela Nuño Núñez; Roberto Gutiérrez Velázquez; Mara Barajas; Laura Alejandra Cárdenas Cuevas; Teresa Sánchez Vilches; Dinora Vega Reyes; Andrea Lizeth Godina Román.

Asi como Ana Luelmo; Alicia Guerrero; Denis Rodríguez; Roberto Jiménez Anguiano; Saira Velazquez; Sara Ruiz; Gabriel Suarez Lopez; José Modesto Barros Romo; Laura Alicia Quintero García; Omar Reséndiz; Adriana Navarro Ramírez; Adán García; Héctor Manuel Contreras Velázquez; Celso Mariño García; Marylú Vallejo; Omar Reséndiz Arteaga; Rosa María Lutz S.; Paco Navarrete; Irma Salas; Héctor Moreno Valencia; Rodolfo Preciado / PV; Corina Preciado Acosta; José Alonso Torres.

El documento también lo firmaron Ana Lilia Oroz Gutiérrez; Carlos Ibarra; Gloria Domínguez González; Areli Ávila; Alicia Calderón; Jorge Ocegueda; Estefanía Contreras; Jessica Pilar Pérez; Dania Palacios; Victor Miguel López Figueroa; Livier Becerra; SandraPeriodistas, Nohemi Sepulveda; Andrés Zúñiga Nájar; Salvador Moreno Carrillo; Angélica Magallon Ruiz; Luis Alberto Fuentes; Juan Carlos García Navarro; Manuel Appendini; Jesús Alejandro Martínez Vázquez; Angélica Magallon Ruiz; Emma Rios Nava; Karla Acosta Morelos; Sergio Luis Patiño López; Paco Solares; Raúl Rodríguez Contreras; Wendy Selene Pérez; Paulina Martínez; Cielo Mejía; Rebeca Herrejon; Omar García; Jorge Sanz Cerrada Glez; Alina Hernández; Alejandro Madera; Juan Carlos Sagredo; Oscar Orozco; Gustavo López; Olivia Angélica Gamboa Silva; Jorge Arturo Padilla Jiménez de la Cuesta; Francisco Armenta; Juan Manuel Villaseñor; Pablo Sepúlveda Díaz; Karina Aguirre; Mariana Castillón y por supuesto su servidor Raúl Curiel. Tome nota.

Cambios en MG Motor México

Le cuento que MG Motor México anunció cambios en su equipo de liderazgo de Marketing y Relaciones Públicas. Con el nombramiento de Mariana López como nueva Directora de Marketing y Relaciones Públicas, y la incorporación de Regina Pérez Salazar como Gerente Sr. de Comunicación y Relaciones Públicas, la empresa busca fortalecer estas áreas en todas las facetas de su operación.

¿Quién es Mariana López? Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y con más de 15 años de experiencia en el sector automotriz, se consolida como líder del área de Marketing y Relaciones Públicas para MG Motor México. Su trayectoria incluye roles en Recursos Humanos, Finanzas, Compras, Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, destacándose por su capacidad para desarrollar estrategias de comunicación y relaciones públicas por los últimos 8 años, coordinar proyectos multinacionales y de motorsport, y gestionar estrategias de posicionamiento de líderes empresariales.

Por su parte, Regina Pérez Salazar, Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, se une a MG Motor México como Gerente Sr. de Comunicación y Relaciones Públicas, con 8 años de experiencia en relaciones públicas y gestión de cuentas para la industria automotriz, ha desempeñado roles clave en una de las agencias de comunicación más importantes de México, donde ha coordinado proyectos y gestionado campañas de gran escala, destacando por su visión y aporte estratégico en comunicaciones corporativas y relaciones públicas.

Latin American Tax

El bufete de abogados Baker McKenzie, presidido en América Latina por Gustavo Boruchowicz, lleva a cabo en Miami, Estados Unidos, el Latin American Tax and Transactional Conference 2024, que concluirá el 13 de marzo. Le puedo adelantar que la conferencia abordará una variedad de temas comerciales relacionados con impuestos, incluyendo actualizaciones tributarias de América Latina, asuntos de litigios tributarios, fusiones y adquisiciones, precios de transferencia, reglas de presentación de informes, reformas tributarias en los diferentes países, entre otros.

Este evento está dirigido a asesores internos y equipos legales, directores y gerentes fiscales, contadores, economistas, administradores de fondos, profesionales de PE, inversores de LP, líderes de desarrollo empresarial, bancos, tenedores de bonos, patrocinadores financieros y aquellos que ocupan puestos directivos y buscan comprender a fondo el marco legal en las Américas.

Nueva opción de inversión

Addem Capital anuncia su nuevo fondo Utopía II con enfoque ESG, destacando inversiones de impacto en sectores clave y metodología innovadora. El fondo de deuda estructurada, desde su fundación, se ha concentrado en proyectos cuyo acceso al financiamiento tradicional está limitado, especialmente en los sectores de fintech e IFNR, bienes raíces, energías renovables, agricultura y salud.

Siguiendo su nueva tesis de inversión, recientemente Addem Capital participó en el co-financiamiento de la agrofintech mexicana Verqor junto con Co_Capital, un fondo líder en inversiones de impacto. Dadas las circunstancias globales en materia social y ecológica, que exigen medidas urgentes y constantes, se espera que esta sea la primera de una serie de inversiones en conjunto.

Se espera que su metodología sirva a las empresas para tener mayor visibilidad de qué tan cerca o lejos se encuentran de sus objetivos ESG. La metodología consiste en realizar una evaluación inicial a la que se le da seguimiento a través de un Servicing Report en el que se pueden visualizar tanto el puntaje inicial del proyecto como su evolución a lo largo del tiempo.

Expo ANTAD 2024

David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y Xavier Orendáin, Coordinador del Gabinete Económico del estado de Jalisco, encabezaron el corte inaugural de la edición 2024 de Expo ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que se lleva a cabo en Expo Guadalajara. Esta edición cuenta con 1,200 expositores de más de 67 países y más de 50 mil productos disponibles donde se espera la visita de más de 40 mil asistentes.

Esta agrupación empresarial de más de 48 mil tiendas, cada año consolida una importante derrama económica que supera los 600 de millones de pesos tan sólo para Guadalajara. De hecho, el presidente ejecutivo de la ANTAD, Diego Cosío Barto, informó que buscarán alcanzar las 15 mil reuniones de negocios, cerrar un monto de más de 16 mil mdp en transacciones comerciales ya que genera negocios, relaciones, networking y genera confianza.

Fibras y nearshoring

Y ya para terminar le cuento que el boom del nearshoring sigue floreciendo en México y más en el sector de los bienes raíces, en particular en el mercado de Fibras. Apenas a inicios de esta semana, Fibra Uno que lidera Gonzalo Robina hizo oficial su interés en asociarse con Terrafina y así combinar activos industriales. Esta operación que, estaría sujeta a las autoridades de competencia, podría concretarse en unos 120 días.

Los portafolios de ambas fibras son complementarios por lo que no habría ningún riesgo de concentración, ya que se sumarían 11.6 millones de metros cuadrados de área bruta rentable, una cifra que equivale al 15% del mercado industrial, pero que crearía la Fibra Industrial internalizada más grande de México. ¡Adiós¡