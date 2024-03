El presidente que no escucha

Mientras que el Rey Felipe de España, reconoce y galardona el trabajo de las madres buscadoras; aquí el presidente las ignora, las desprecia y les cierra las puertas de Palacio Nacional.

Tiene razón el monarca español cuando señala que “la desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuesta. El flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras en México”.

Al presidente no le importan nuestros desaparecidos, ni sus familias; para ellos el desprecio y la indiferencia total, no hay empatía, no hay escucha, no hay diálogo.

“Que me la deje aquí”, fue lo que dijo el presidente cuando se le cuestionó en la mañanera sobre la pala que quería entregarle en mano Cecila Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y quien desde que desaparecieron sus hijos ha utilizado está herramienta para excavar fosas clandestinas en la búsqueda de los suyos.

Ceci Flores dijo en diversas entrevistas que entregarle la “pala de mando” al presidente es para que “él sea el que se encargue de hacer la búsqueda, investigación y localización de mis desaparecidos y no tenga que estar arriesgando mi vida constantemente en esta lucha”.

La madre buscadora afirmó que la pala de mando significa para ellas “esperanza”, pues al excavar fosas clandestinas el colectivo al que pertenece han localizado los restos de más de dos mil personas.

“Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos. No se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido. Le urge saber lo que pasa aquí afuera”, expresó Ceci Flores, en el segundo día de estar a las afueras de Palacio Nacional.

Es curioso que mientras el presidente recibe a la presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carloto, quien lucha por las personas desaparecidas en su país; a las madres buscadoras de México ni por equivocación les abre las puertas de Palacio Nacional.

No cabe duda que este gobierno es candil de la calle, oscuridad de su casa; pues mientras una delegación de marinos y militares viajan a Panamá para participar en la búsqueda y excavación de los restos del general Catarino Erasmo Garza; aquí el presidente no escucha ni ve a las madres de nuestros desaparecidos.

Las madres buscadoras, las hijas e hijos buscadores, son el rostro de esta tragedia, son el rostro de los más de 100 mil desaparecidos, son el rostro de la impunidad con la que goza el crimen organizado para secuestrar, asesinar y dejar a diestra y siniestra restos en fosas.

La indolencia no solo proviene de los grupos criminales, sino también, de este gobierno y del presidente que no ve, no escucha, ni dialoga con las madres buscadoras de México.

Lo bueno es que ya se van, y entonces sí, la puertas de Palacio Nacional estarán abiertas para todas y todos, pero más, para las madres buscadoras.