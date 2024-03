PolíticaConfidencial Ni vestida de beisbolista AMLO recibió a la madre buscadora Ceci Flores

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, se declara ferviente admirador de Benito Juárez. Ha dicho muchas veces que quiere rescatar una vieja casona en Veracruz, donde vivió el benemérito. Pues ya está el plan: le van a destinar 62.7 millones de pesos al rescate… sólo que quizá ya no alcance a cortar el listón. ¡Lástima!

ENRIQUE PEÑA NIETO bajó el perfil luego de que lo cazaron en fiestas en Colombia o hasta con peluca en Nueva York. Hace poco se le vio más serio a lado de Bill Clinton y otros ex mandatarios… ¿pero qué ha sido de su equipo? Salvo los que fueron legisladores, que han ido rompiendo con el PRI, sólo Aurelio Nuño volvió como candidato. ¿Y qué ha sido de otros priistas? Jorge Carlos Ramírez Marín va como candidato del Verde, lo mismo que Eruviel Ávila, aunque no era precisamente peñista; Eviel Pérez Magaña está en Morena, lo mismo que Mariana Benítez, ex subprocuradora en la PGR de Jesús Murillo, hoy preso por el caso Ayotzinapa; Alejandro Murat está con Morena, Nuvia Mayorga con el Verde y Fernando Castro Trenti, cercano a Morena y en la Corte… y los que faltan.

CECI PATRICIA FLORES es una madre buscadora. El lunes le llevó una pala de mando al presidente a Palacio Nacional. La respuesta fue: “ahí que me la deje”. Ahora volvió ataviada con ropas de beisbolista, el deporte favorito de AMLO. Mientras tanto, la 4T sigue haciéndose bolas con las cifras de desaparecidos… así las cosas.

ISSSTE, el silencio. Hay reportes internos que señalan que un hospital en Irapuato, “adicional al déficit de servicios, son las observaciones realizadas por la COFEPRIS en materia de infraestructura que de no ser atendidas conforme a las necesidades marcadas por la ley se corre el riesgo de suspender los servicios médicos otorgados, dando como resultado una oferta nula en los servicios implicados”. ¿Ya se solucionó el problema?