Música ligera de Soda Estereo en versión mariachi, causa sensación

Mientras el posicionamiento de la música mexicana asciende en el gusto popular, Sergio Maya aprovecha el momento y explora a fondo la línea del Mariachilling, estilo derivado del género ranchero que conjuga elementos y melodías diversos, aderezados con la instrumentación del popular mariachi y de esta forma, entregarlos en un estilo orgánico y relajado. Así es como el joven Hidalguense logró con Esta Cobardía, despertar enormes comentarios que hoy abren la puerta a su nuevo corte De Música Ligera.

Y vaya que la aventura del Mariachilling pinta muy alto, toda vez que De Música Ligera de Soda Stereo es una pieza icónica de la cultura roquera latina en voz de su autor Gustavo Ceratti, tema que ha trascendido las fronteras generacionales para hoy, en la interpretación de Sergio Maya, sincretizar el sonido del rock y el mariachi en un tono profundo que muestra la enorme versatilidad que guarda el universo ranchero.

IMAGEN TELEVISIÓN, EN DECADENCIA

El programa Sale El Sol desparece de la lista de ratings a nivel nacional, simplemente porque no alcanza a marcar; porque el productor Adrian Patiño, no sabe como conectar con el público y aún cuando Juan Tellez, su coordinador de invitados que tiene mas experiencia en saber que le gusta a la gente que ve la TV abierta ha hecho esfuerzo sobre humano por tener talento artístico de primer nivel. El ex productor de #TVAZTECA no les saca el provecho aún cuando los invitan gratis y en breve o mas bien de regreso de vacaciones se verán cambios de productor en esa emisión que invitará a otro ex productor de #AZTECA y se trata de Dio Lluberes que se apiadó de Adrian Patiño que para que no se quede sin trabajo, lo nombrará co-productor del matutino que de plano, no despega.

“30 MONEDAS”: EL COSTO DEL MIEDO

Con dos años de retraso, descubrí en la plataforma de #HBO una serie española titulada #30Monedas, con guion y dirección de #ÁlexDeLaIglesia. Se trata de una historia de misterio y terror que explota nuestros temores hacia lo demoniaco, por el influjo de la Iglesia Católica. Todo parte de la aparición de una de las 30 monedas con las que pagaron a #Judas por la entrega de #JesúsDeNazaret para su posterior crucifixión. La vida de un pequeño poblado en España se trastorna con la sucesión de hechos paranormales, como una vaca que pare un niño. A partir de ese momento nada vuelve a ser como antes y cualquier habitante del poblado puede convertirse en un peligro para esa comunidad comandada por un joven alcalde de nobles intenciones y un sacerdote con un pasado incierto.

Si alguno de ustedes decide ver la serie de 16 capítulos, le recomiendo que lo haga más o menos temprano y no antes de dormir, porque podría tener un sueño nada reparador. Las actuaciones son muy a la española, pero la trama fluye bien y logra su cometido, con recursos poco novedosos y alguno que otro homenaje a clásicos del terror.