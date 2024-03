Primer contacto con Toyota Yaris GR FOUR

Toyota Yaris GR FOUR es una auténtica descarga de adrenalina. (Especial)

Hace dos años que llegó a nuestro país uno de los vehículos más emocionantes que la japonesa Toyota pudo diseñar, para beneplácito de los amantes de la adrenalina. Toyota Yaris GR FOUR es una auténtica descarga de adrenalina que seduce hasta al más escépticos a las carreras de autos. Este Hot Hatch ha robado corazones en México que lo han recibido con entusiasmo los coleccionistas que lo pidieron a gritos.

Con un sistema denominado Circuit Package integrado el Yaris GR posee uno de los mejores equipamientos para las pistasya que incluye rines forjados de la marca BBS que enmarcan neumáticos Michelin Pilot Sport 4S; además de una suspensión de alto desempeño GR con diferenciales de deslizamiento limitado, tanto delantero como trasero tipo Torsen.

Otro dato a destacar es su exclusivo sistema de tracción deportiva que permite tres tipos de configuraciones: Normal, Sport y Track. Este último aditamento o modos de manejo lo hereda del modelo GR Yaris Rally 1, que compite y conquista campeonatos de WRC a nivel mundial. AL recorrer las avenidas de Guadalajara transmite esa emoción que incita al “pie derecho fondo”, y cómo no aprovechar esta oportunidad si nuestro país es uno de los pocos mercados que se puede disfrutar esta chulada de maíz prieto.

Sin duda, uno de sus atractivos principales sigue siendo esa sensación que te acelera el corazón, aquella que los japoneses llaman WakuDoki, gracias a la deportividad de sus 257 caballos de fuerza que permite el de 0 a 100 en solo 5.5 segundos, con su motor tricilíndrico de 1.6 litros y un turbocargador con Intercooler, además de un filtro de aire de alto flujo que mejora la respuesta en aceleración.

Y para experimentar la emoción de los rallies, basta que te acomodes en sus asientos deportivos en piel sintética que cuentan con insertos en alcantara y costuras rojas, además de su techo de fibra de carbono que contribuye a la reducción de peso. Por último, y no menos importante, este juguete se vende en México en tres colores: rojo, blanco y negro por un precio de $799,900 pesos. Tome nota.

Ciberseguridad en hospitales

Los problemas de citas en hospitales en Oaxaca y Sinaloa tienen nombre y apellido. Es el caso del software Sigho, propiedad de la compañía Práctica Médica Efectiva al mando de Luis López Avendaño. Un gran número de pacientes de servicios de salud en esos estados han visto afectados sus servicios médicos como agenda de consulta externa, hospitalización, cirugía, estudios de laboratorio y sobretodo dispensación de medicamentos para el tratamiento de sus padecimientos.

Hay evidencia de que además del descontrol que existe entre los operadores de este software y el personal médico, también están en riesgo la seguridad de los datos personales y expedientes clínicos de los derechohabientes. Es tarea de las autoridades de salud local supervisar el buen funcionamiento de estos sistemas, ya que de no cumplir con los estándares de calidad tendrán que ser sustituidos rápidamente por mejores proveedores.

En Oaxaca agua para tod@s

Para hacer frente a la temporada de estiaje, el gobierno del estado de Oaxaca, al mando de Salomón Jara, instrumentó el Programa Estratégico de Agua y Saneamiento, Agua para Todas y Todos, con el fin de abastecer de este líquido a las colonias más vulnerables de la ciudad de Oaxaca con diversas acciones. En colaboración estrecha con las y los concesionarios se arrancó el programa de reordenamiento del transporte público, En regla el transporte se arregla.

En el presupuesto asignado al Gobierno de Oaxaca en materia de infraestructura, se destinó 4 mil 882.9 millones de pesos. Se ejecutaron un total de mil 323 obras, de las cuales sobresalen por su importancia 108 de infraestructura carretera para comunicar a las comunidades más pobres con un presupuesto de mil 058.7 millones de pesos. Se ejerció una inversión de 613 millones de pesos para 276 obras de infraestructura educativa, y 487 obras de vivienda con recursos asignados por 305.6 millones de pesos. Asimismo, 191 obras de infraestructura urbana con una inversión de 632 millones de pesos; y 202 obras de reconstrucción de los inmuebles históricos con un presupuesto de 588.7 millones de pesos. Tome nota.

SEAT y CUPRA México: juntos somos fuertes

En México, el desempeño de las marcas SEAT y CUPRA, que comanda Juan Pablo Gómez Macfarland, es sobresaliente, ya que reportó históricos resultados. Le cuento que al cierre del año pasado, las ventas de ambas marcas crecieron en conjunto un 78% respecto al año anterior. Singularmente estas marcas también obtuvieron resultados destacados, representando un aumento en sus ventas versus el 2022; para SEAT se reporta un crecimiento del 93%, posicionando a México como su quinto mercado más grande; en el caso de CUPRA se obtuvo un crecimiento del 52%.

Estos buenos resultados se dan a conocer en el marco del 40 aniversario de su nacimiento, donde SEAT Ibiza continúa siendo el vehículo más popular de la marca en el mercado mexicano. Respecto a CUPRA, Formentor, el primer vehículo diseñado especialmente para la marca, también mantiene su posición como el auto más vendido en México. Por cierto lo acabamos de manejar ¡chulada de maíz prieto!

La nueva cara del Kicks

Nissan Mexicana develó el totalmente nuevo Nissan Kicks 2025, en el emblemático restaurante neoyorkino Tavern on the Green, de Central Park, en un evento que combinó elementos característicos de este vehículo insignia de la marca, como diseño e innovación, en una experiencia única. A decir de los que presenciaron este lanzamiento, el nuevo rostro del Nissan Kicks supone ser sinónimo de sofisticación y equipamiento, con elementos renovados como una plataforma de mayor tamaño, motor, carrocería y tecnologías que lo convierten en una propuesta fresca, mientras mantiene la confianza que representa la manufactura mexicana. Por cierto, “made in Aguascalientesnn!”

Sigue la guerra de precios bajos

Resulta que la armadora SEV México anunció que también ajustó sus precios de dos de sus modelos, el SEV E-Nat y el sedán E-Tus hasta $40,000 pesos menos. Esta empresa 100% mexicana y brazo de electromovilidad de grupo Solarever, continúa su compromiso con la movilidad sustentable en México al hacer que sus modelos sean aún más accesibles para los consumidores.

El SEV E-Nat es un vehículo eléctrico diseñado para ofrecer una conducción eficiente y cómoda en entornos urbanos. Con un disruptivo diseño y una avanzada tecnología, este modelo proporciona una experiencia de conducción emocionante con una autonomía de hasta 419 km por carga. La marca bajó su costo $ 40,000, es decir, de $615,000 ahora tiene un precio de $575,900 pesos. Tome nota.

Debut de la Defender OCTA

Aquí le adelanto que la marca británica de aventuras Defender presentará un nuevo héroe todoterreno de grandes prestaciones en 2024, se trata del nuevo de paquete Defender OCTA el cual será el Defender más potente de la historia, con motor V8 Twin Turbo. Posee una suspensión 6D Dynamics con control de cabeceo y balanceo que permite un rendimiento todoterreno excepcional además luce una nueva firma gráfica inspirada en los diamantes adornará todos los futuros modelos insignia Defender.

Así pues, la Defender OCTA contará con un motor de gasolina V8 Twin Turbo mild-hybrid y una suspensión neumática 6D Dynamics líder en su clase, que permitirá un rendimiento extremo en todo tipo de terrenos. ¡Ya la quiero manejar!

Feliz cumpleaños Volkswagen

Y ya para terminar, le cuento que una de las marcas de automóviles mas querida y de mucho arraigo en nuestro país, sin duda alguna es Volkswagen. En las cocheras de México siempre ha lucido un modelo de esta marca alemana que ha sabido capitalizar las preferencias de los consumidores mexicanos. Dos muestras palpables son el emblemático “vochito” y la utilitaria y guerrera “Combi”. Pues bien, recientemente se llevó a cabo la celebración de los primeros 70 años de Volkswagen de México y lo hizo con el anuncio de la comercialización del totalmente eléctrico ID 4

A lo largo de estas siete décadas esta narca qye en nuestro país comanda Carlos Henry, ha comercializado con mucho éxito modelos icónicos como el Golf, el Jetta o Beetle, los cuales también marcaron una era en la industria automotriz no sólo en México, sino en todo el planeta. Con un total de 164 concesionarias y una amplia cobertura en la República Mexicana de venta y postventa, así pues, Volkswagen es la número uno en la cobertura en medios de comunicación tradicionales y digitales, además cuenta con la comunidad digital más grande en México con 11.8 millones de VW Lovers.

Hay que recordar que actualmente la marca Volkswagen en México tiene una gama completa de productos enfocada a cubrir las necesidades de sus diferentes públicos; se encuentran los deportivos GLI o el Nuevo GTI, los familiares Jetta o Virtus, el compacto y juvenil VW Polo; el pick up ideal para el trabajo y la aventura, el Nuevo Saveiro y la familia SUVW, con seis SUV´s disponibles en el mercado, comenzando por Nivus, seguidos de Taos, Taigun, Tiguan, hasta los de gran tamaño Teramont y Crossport. ¡Adiós¡