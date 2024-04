Robaron, traicionaron y mintieron a los mexicanos

La administración de López Obrador pasará a la historia como la más corrupta de nuestro país. Prometieron no robar, no mentir y no traicionar, sin embargo, se robaron el dinero de los mexicanos con contratos a modo; mintieron con sus otros datos y traicionaron la confianza del pueblo de México.

Datos del IMCO, demuestran que en los ejercicios fiscales del 2019 al 2023, 8 de cada 10 contratos del gobierno se realizaron mediante adjudicaciones directas, siendo el IMSS, el ISSSTE y Diconsa, las instancias que más dinero entregaron mediante esta modalidad de contratación. Tan sólo en 2023, más de 213 mil millones de pesos fueron adjudicados sin licitación pública y abierta.

La constante del gobierno de Morena ha sido la corrupción. Los ejemplos más claros son los contratos que les dieron a los amigos y familiares de los hijos del Presidente López Obrador en Dos Bocas y en el Tren Maya.

Los audios que se han hecho públicos donde descaradamente hablan del tráfico de influencias, son la prueba fiel de la corrupción de Morena. Se han robado miles de millones de pesos del erario y se debe castigar a quienes han utilizado el aparato del Estado para enriquecerse ilícitamente.

¿Otros ejemplos? La rifa del avión sin avión, los incrementos en los gastos de obra del AIFA, los sobrecostos en insumos médicos durante la pandemia, la casa gris de la familia presidencial, la mansión de Rocío Nahle, las 25 casas de Manuel Bartlett, los sobres amarillos de los hermanos del presidente, Segalmex, la red de factureras que operan en la Conade, los desfalcos en el INDEP, sólo por mencionar algunos.

No les importa la salud, ni el bienestar, ni la seguridad de los mexicanos, llegaron al gobierno para enriquecerse a costa de lo que sea. No cabe duda que la opacidad y la corrupción son el sello distintivo de López Obrador y su gobierno.