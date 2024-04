Blink-182: un viaje a la nostalgia

Blink-182 regresó a México y lo hizo de forma espectacular. Pasaron más de 20 años para que Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker pisaran nuestro país de nuevo ¿El mundo es diferente desde que se formó la banda? Sin duda. Los conciertos de Blink-182 no solo son el pretexto para escuchar las canciones más queridas de la banda, sino para asomarnos a esos años dosmileros que ya no existen más.

Blink-182 nació dentro de la corriente de pop punk o punk rock que los adultos odiaban, pero que los jóvenes amaban. Los 90′s venían de géneros tan sombríos como el grunge o cosas tan pop como las boy bands. Además era la época de MTV en la que lo políticamente incorrecto dominaba la pantalla: programas como Jackass, Malcom el de en Medio o cintas como American Pie eran la delicia de los jóvenes. Ser maleducado era lo cool, rebelarse al sistema era lo que todos deseaban.

Fue ahí cuando un montón de bandas llegaron para hacer felices a los adolescentes: Green Day, The Offspring y el mismo Blink-182. Canciones desenfadadas que hablaban de divertirse, andar en la playa y odiar a los adultos... exactamente como todos los jóvenes hemos deseado alguna vez. Los conciertos de la banda eran un éxito total: esa música definió a toda una generación.

Pero luego vinieron los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York y todo cambió.

Sin duda este evento cimbró a la industria del entretenimiento: nos dimos cuenta que no todo era diversión, dimos más importancia a las letras profundas, nos invadió el miedo y fue como el duro despertar de una eterna fiesta. Blink 182 no pudo resistir el cambio: en 2005 anunciaron que la banda se separaba, aunque regresó pocos años después.

Es por eso que los conciertos que la banda dio en México fueron tan importantes. No se trataba de escuchar a una banda sino recordar toda una época. Por todos lados se veían jóvenes (y no tan jóvenes) abrazándose. Sus integrantes, ahora acercándose a los 50 años, salieron con la misma energía de siempre: tocaron “The Rock Show” y el Palacio de los Deportes se caía de tantos gritos. Siguieron canciones como “Anthem Part II”, “Carousel”, “Adam’s Song” o “All The Small Things” en la que los fans mexicanos demostraron porqué son los mejores del mundo. Tom De Longe solo atinó a decir “this is f***ing awesome”.

Ya no estamos jóvenes. Pero seguimos sintiendo la música con la misma intensidad. Citando una de sus canciones más famosas “What’s my age again?”, definitivamente no tenemos 23 años. Pero Blink-182 nos hizo sentir como si los tuviéramos.