Los Alegres de la Sierra de nuevo con su alineación original

Una de las agrupaciones más queridas por el público que se interesar por el regional mexicano son Los Alegres de la Sierra, su hit “De Rodillas te Pido” fue definitivamente un parteaguas en su carrera; sin embargo, hay muchos otros temas que forman el repertorio de estos pioneros de la música sierreña con acordeón, desde mucho antes de estrellas como Ariel Camacho, el sonido de los requintos ya era parte del género.

La década de los 2000 vio nacer al grupo formado por los hermanos Inocente ‘Chente’ Guerrero, Guillermo Guerrero, Alberto Guerrero y Manuel Guerrero, éste último decidió emprender su propio camino y aunque nunca hubo una ruptura en la relación, el tiempo y la distancia los llevó a diferentes sellos discográficos; Los Alegres firmaron con Barrón Music y Manuel con Icon Sharks Music.

Por azares del destino, el año pasado coincidieron en un evento en Mazatlán y de un palomazo en plena calle mostrando a Chente y a Manuel cantando juntos se hizo un video viral que superó los 10 millones de vistas en TikTok, así la gente enviaba un mensaje claro, los querían ver juntos de nuevo, no obstante, aunque había el entusiasmo para una colaboración e incluso una gira juntos, esto no fue posible ante la negativa de la empresa que maneja al grupo.

Esto es muy común cuando no se llega a un acuerdo monetario; sin embargo, era cuestión de tiempo, los contratos tienen fecha de caducidad y no hay fecha que no se cumpla; Los Alegres de la Sierra ya no pertenecen a Barrón Music y ya son parte de Icon Sharks Music.

El anuncio oficial se hará el 8 de abril, pero la firma ya está plantada así que el joven empresario Ramón Martínez, quien es dueño de la empresa, ha logrado reunir a la alineación original de Los Alegres de la Sierra finalmente.

Con esto vendrán por supuesto las anheladas presentaciones de todos los hermanos, ahora bien, es cierto que tienen un catálogo que los respalda pero habrá qué trabajar en nuevas ideas, en estos momentos la competencia en el regional mexicano es muy intensa incluso entre los consagrados.

A finales de abril se llevará a cabo la reunión trimestral de empresarios de México y por primera vez en mucho tiempo se verá a los hermanos Guerrero como en los viejos tiempos.

El reencuentro está dado, ahora viene la prueba de fuego, saber si siguen compartiendo los mismos ideales y trabajan en armonía una vez más. Pleito nunca lo hubo, pero el tiempo y la distancia son enemigos fuertes en cualquier relación.