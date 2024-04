PolíticaConfidencial heredera de AMLO enfrentará conflicto con Ecuador

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, heredará a la siguiente administración el rompimiento de las relaciones con Ecuador. Daniel Noboa tiene enfrente un referéndum para reformar la Constitución de su país para enfrentar de mejor manera al narco, con reminiscencias en México. Y López Obrador está en medio de una elección presidencial. Una herencia más…

DESDE EL CORAZÓN DEL FRUTO es una empresa que llevó hasta la Corte su litigio en contra del etiquetado frontal para alimentos. Pero no ha sido la única. Hay más compañías que no les gusta. Si no hay cambios de última hora, la Corte resolverá el asunto y, al parecer, no piensan darle la razón a los quejosos… para no perder de vista.

MARTÍ BATRES, jefe de gobierno de la CDMX, ha pateado el bote en torno a la contaminación de agua en colonias de la alcaldía Benito Juárez, como Nochebuena y Del Valle, entre otras. Un audio revela que empleados del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) le pide a la gente que no use el agua para bañarse ni para beber… ¿Cuánto tiempo más tendrán a las personas en zozobra?

CLAUDIA SHEINBAUM, XÓCHITL GÁLVEZ y Jorge Álvarez Máynez se trenzaron en el primer debate presidencial. Se declaran ganadoras y ganador por parte de sus equipos. Pero lo que siguen quedando a deber es cuánto cuestan sus propuestas y de dónde saldrán los recursos para esas promesas.