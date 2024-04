Alianza entre la BMV, Cemefi y el Consejo de la Comunicación

A la hora de invertir en una empresa, la rentabilidad ya no es el único factor que incide en la toma de decisiones de un inversionista. Los criterios ESG que por sus siglas se refieren a medio ambiente, sociedad y gobierno, adquieren importancia para atraer capital.

Recuerde que cifras de la BMV, revelan que, del total del mercado de deuda a largo plazo, 48% ha sido en bonos con etiqueta ESG. Por ejemplo, dentro de ellos, los bonos verdes son instrumentos de deuda que emiten empresas, gobiernos y entidades para financiar proyectos que tengan beneficios ambientales; con iniciativas relacionadas a energías renovables, eficiencia energética, gestión sostenible del agua, reciclaje y más.

Bajo ese contexto, nace una alianza tripartita entre la Bolsa Mexicana de Valores que dirige José-Oriol Bosch; el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), que preside Ricardo Bucio y el Consejo de la Comunicación que lleva Salvador Villalobos, para entregar de manera conjunta el Reconocimiento Iberoamericano “Caracol de Plata” y así reconocer los mensajes de responsabilidad social en torno a temas sensibles como el cuidado del medio ambiente, bienestar de la comunidad y más.

Le contamos que las tres organizaciones estiman la participación de al menos 200 piezas de la región de Iberoamérica, veamos qué formas de comunicación de causas sociales sorprenden e innovan dentro del mundo empresarial.

Conflictos Nayaritas

Le platico que en tierra de nadie se encuentra convertido Nayarit con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Por increíble que parezca, actualmente no se pueden realizar trámites en Bahía de Banderas, la paradisiaca zona conocida como Nuevo Vallarta y que Navarro Quintero quiere ahora que se denomine Nuevo Nayarit.

Al parecer el Gobernador morenista ha usado todo el poder del estado para encarcelar a la encargada de despacho de la dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Cecilia Zareth Gutiérrez Quezada, acusada de ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y fraccionamiento indebido de inmuebles. En realidad el verdadero objetivo es Mirtha Villalvazo, alcaldesa con licencia de Babia de Banderas que busca la reelección, también por Morena, pero no pertenece al grupo del todopoderoso gobernador y por eso está haciendo todo lo posible para que no sea la candidata.

La factura lo pagan los ciudadanos, porque luego de la detención renunciaron todos los directores del ayuntamiento. El problema es tan serio que los bancos se están negando a dar créditos de bienes inmuebles en esa zona, porque también en el Registro Público de la Propiedad han dejado entrar registros apócrifos. Se habla de un fraude multimillonario. Esta es una más de los disparates de Navarro Quintero en contra del desarrollo de la zona.

Escudado en una supuesta corrupción del Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) -y que legalmente no ha podido probar- ha estado asegurando terrenos comprados hace décadas. Incluso si hubiera existido algún delito, ya prescribió. Al morenista Navarro Quintero no le importa el desarrollo, todo en contra del pasado o que huela a pasado. La situación es crítica porque tiene a los jueces bajo su control.

La nueva ilegalidad que pretende consumar Navarro Quintero es aprovechar que la mayoría de diputados andan de campaña para aprovecharse de la inexperiencia de los suplentes para pasar una Ley de Fraccionamientos que le darían al Gobierno del Estado las facultades para expedir permisos inmobiliarios que pertenecen a los ayuntamientos. De no creerse, claro, de no ser porque el tamaño del botín es multimillonario. Una alerta al empresariado y a la ciudadanía en general debería emitirse: cuidado, no inviertas en Nayarit.

¿Otro escándalo de corrupción?

Resulta que el empresario Ublester Santiago Pineda, aspirante a la alcaldía de Metepec por el Partido del Trabajo, presuntamente se ve envuelto en un escándalo de corrupción que amenaza su candidatura. Santiago Pineda enfrenta acusaciones que podrían poner en riesgo su incursión en la contienda electoral. El Instituto Electoral del Estado de México ha puesto bajo la lupa su candidatura debido a presuntos actos anticipados de campaña y posibles violaciones a los límites de gastos de precampaña.

Sin embargo, las complicaciones del empresario mexiquense no terminan en el ámbito político. Una investigación en curso ha revelado una presunta adjudicación irregular a la empresa de Santiago Pineda, Construcciones y Electrificaciones El Llano, S.A. de C.V., por parte de la Secretaría de Movilidad del gobierno estatal. Este contrato de 37 millones de pesos para la rehabilitación de importantes vías ha despertado sospechas de corrupción y favoritismo.

El caso ha cobrado relevancia al llegar a oídos de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien está al tanto de la presunta relación entre Santiago Pineda y el titular de la Junta Local de Caminos, Ariel Juárez Rodríguez. Las autoridades están a la espera de los resultados de la investigación, pero el escándalo ya ha generado interrogantes sobre la integridad del proceso electoral en Metepec y la responsabilidad de los implicados en este presunto acto de corrupción.

¿Nos falta un tornillo?

Y ya para terminar, le comento que a pesar de que México ha generado una mayor conciencia y normatividad en materia de seguridad relacionada con tornillería y sistemas de fijación, está aun lejos de adquirir una cultura que permita reducir riesgos en unidades industriales, comerciales, maquinaria e incluso dentro de casas habitación. No lo digo yo, lo sostiene Luis Andrés Bravo, presidente de FIJATEC.

El líder empresarial asegura que a pesar de que en México existen eficientes fabricantes de tornillos y todo tipo de sistemas de fijación para diversas necesidades, es la sociedad la que debe generar conciencia de la importancia de que la población tenga al menos conocimientos básicos sobre estos temas, como sucede en diversas naciones, en especial las de Europa. ¿Pero quién es FIJATEC? Es una de la empresas lideres en la comercialización de tornillos y herramientas de fijación en México, con el suficiente dominio en materia de seguridad para reducir el riesgo de accidentes personales e incluso masivos. ¡Adiós¡