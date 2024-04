PolíticaConfidencial En 20 días se acaba todo y las grandes reformas presidenciales no pasarán

AMLO y el Congreso. Estamos en la recta final de la Legislatura en la Cámara de Diputados y el Senado. La batería de 20 propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador no pasarán… hubo foritis, pero nada serio. En 20 días se acaba todo. Interesante que muchas de las iniciativas de la 4T no pasaron, por el dique opositor o por caerse en la Corte por la forma en que las procesaron en Morena. Para no perder de vista…

MORENA patalea. De última hora avanzaba en el Senado una reforma para maniatar a jueces: querían que por ley no pudieran suspender obras… ya saben quién sería el beneficiado. Pero lo hicieron con tropiezos legales que hacen jabonoso su destino. Así las cosas.

MÓNICA PALENCIA es canciller de Ecuador. Se nacionalizó para ocupar ese cargo con el presidente Daniel Noboa. Hace apenas dos semanas estuvo en su natal Durango para hablar de las relaciones México-Ecuador. “Siempre hay gobiernos más afines que otros, hasta ideológicamente”, expuso a estudiantes universitarios. Pensaba, hace apenas dos semanas, que en breve llegara más camarón y plátano ecuatoriano a México. Algo pasó en esas dos semanas para que la duranguense nacionalizada ecuatoriana cambiara las intenciones y ahora sea señalada por participar y quizá ordenar la invasión policiaca a la embajada de México en Quito. Para el registro…

DAVID COLMENARES ha sido señalado como un personaje blando con la 4T desde su posición como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora vuelve a ser noticia: Agustín Caso, el auditor Especial de Desempeño, quien advirtió que el costo de cancelación del NAIM, el aeropuerto del peñanietismo suspendido por orden de AMLO, fue de más de 300 mil millones de pesos, lo que desató la ira oficial y orilló a modificar el dato, fue despedido.