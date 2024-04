El tianguis turístico solidario

Me parece que el común denominador del Tianguis Turístico de México, en su edición 2024 fue la solidaridad con Acapulco, un destino turístico que a todas luces no estaba listo para recibir un foro de esta envergadura pero que, por el impulso del gobierno federal —más de voluntad política que de asignación de recursos económicos— se llevó al cabo.

Estuvieron presentes las 32 entidades federativas, muchas de ellas en corto compartiendo que sabían desde antes lo que ocurrió: pocas citas, pocos compradores, es decir, poco negocio si lo comparamos con lo que ocurrió en la edición anterior celebrada en la Ciudad de México. El corte en los primeros días, coincidió en que cerca del 50% de las citas programadas, simplemente no llegaron porque no asistieron a Acapulco, en palabras de empresarios el sector.

El Tianguis Turístico de México sigue siendo un evento prioritariamente político, donde lo más importante son los discursos y la pasarela de funcionarios, antes que las citas de negocios. La ausencia del presidente López Obrador en la inauguración, marco el hito de esta administración, un poco o nulo interés por el turismo desde Palacio Nacional.

En su mensaje grabado, agradeció a dos empresarios en particular, a Antonio Cosío de Grupo Brisas y a Juan Antonio Hernández de hoteles Mundo Imperial por acelerar la reapertura en Acapulco, ahora bien, no se informó si se trató en ambos grupos hoteleros, de una inversión de los mismos empresarios o si hubo dinero público en este proceso, cosa que es muy importante conocer y por lo que muchos otros hoteleros de Acapulco manifestaron preocupación ante los nulos apoyos federales para reabrir.

Se entregaron —como cada año— diversos reconocimientos desde la autoridad turística federal, hubo uno en particular que llamó la atención, el que el secretario de turismo federal Miguel Torruco dio a su hija Gloria Torruco por su proyecto inclusivo “El Espacio de Michelle”. No vamos a objetar en esta columna el trabajo —desconocido para este reportero— del proyecto, me refiero al conflicto de interés en que un secretario de estado premie a su propia hija, ahí queda la reflexión para el anecdotario.

Los discursos hablaron de un México y un Acapulco que dista mucho del real, durante los días del Tianguis Turístico asesinaron a balazos al director de la policía vial en Acapulco, Eduardo Chávez Manzanares, por ejemplo.

Hablando de discursos políticos, me llamó mucho la atención que en una de las fiestas de cierre, la que ofreció Oaxaca, la secretaria de turismo estatal tomó el micrófono y no habló una palabra de política, los pocos minutos que se refirió al público asistente se dedicó a promover su estado, de norte a sur, pasando por todas las regiones con un amplio conocimiento de sus productos y sus destinos, esos son los discursos que sí funcionan.

Los pabellones

Hubo mucha creatividad en los pabellones, destacaron el de Oaxaca, Nuevo León y Durango, por ejemplo, también el del estado de Guerrero, Chihuahua y Coahuila lucieron muy dinámicos con espacios lúdicos y para las citas de negocios. El pabellón de la Ciudad de México, considero que fue de los menos creativos, hay mucho que enseñar en nuestra ciudad y se limitó a una trajinera, una activación digital y algunas paredes aparentando jardines verticales.

Estuvieron prácticamente todos los secretarios de turismo del país, algunos despidiéndose de sus cargos -por la coyuntura electoral- con la filia al foco mediático, como el caso de Yucatán y, algunos llegando con muy buenos proyectos a corto y mediano plazo como el caso de San Luis Potosí. Secretarios como Querétaro, Michoacán y Quintana Roo, siguiendo con sus proyectos sólidos para regular e incentivar al sector turístico en sus estados.

Acapulco

Acapulco sigue destrozado en gran medida, si bien hay esfuerzos que se hicieron por reabrir, la situación sigue siendo caótica y falta un apoyo real de la federación, si no hay recursos para los empresarios por lo menos excenciones fiscales para que puedan reconstruir, sabiendo que no podrán vender estos cuartos en el corto plazo. La seguridad es una asignatura pendiente, lamentablemente para la alcaldesa es primordial su proceso de reelección, antes que resolver de forma integral con el estado y la federación el hecho que Acapulco sea uno de los municipios más peligrosos del país.

Por supuesto que hay que apoyar a Acapulco, hay que impulsarlo desde diversos sectores, la mano de los empresarios y población está extendida, no solo para ayudas económicas electoreras, sino para un programa en materia de ayuda a zonas de desastre desde Palacio Nacional.

La sucesión

Para 2025, el Tianguis Turístico será en Baja California del 28 de abril al 1 de mayo, habrá una administración federal nueva dependiendo del resultado electoral de junio próximo, desde ahora se están filtrando voces y personas que están levantando la mano tanto en el equipo de la candidata Claudia Sheimbaum como de la candidata Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Máynez, algunos muy buenos perfiles técnicos, otros francamente impresentables pero ahí están, alguno será el secretario de turismo federal para el próximo Tianguis Turístico de México en 2025, con la esperanza que se interesen por el sector, contrario a lo que ocurrió en este sexenio.

El periodista brasileño invitado y no admitido

Evandro Novak es uno de los periodistas de turismo más destacados de Brasil, fue invitado como parte de la poca prensa internacional acreditada para el Tianguis Turístico de México. Recibió la invitación sin un tramite previo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración, (los ciudadanos brasileños necesitan VISA para viajar a México), le mandaron su pasaje aéreo con la aerolínea LATAM pero ningún respaldo para poder viajar, se le indicó que llegando a México existía algún documento que le permitiría ingresar al país pero, al no tener nada oficial la aerolínea le denegó el embarque con base en la legislación internacional. En síntesis, de la poca prensa internacional, uno fue invitado y no admitido.

El costo del tianguis

Queda solo conocer el precio que tuvo la realización del Tianguis Turístico de México 2024, sobre todo para el estado de Guerrero, que necesita invertir prioritariamente sus recursos en la recuperación de Acapulco y la pacificación del estado. Esperemos que el gobierno federal, no haya cargado la mano sobre el gobierno estatal, ya se sabrá.