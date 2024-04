PolíticaConfidencial “batalla patrimonial” entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum

Xóchitl Gálvez primero dijo que había que se güey quienes no tuvieran un patrimonio a los 60 años y después Claudia Sheinbaum contraatacó diciendo que es falso que si no se trabaja no se puede tener un buen nivel de vida. Entonces, ¿a quién se le hace caso? Ni tanto, ni tan poco, pues no es para vivir de becas o apoyos de por vida cuando pudieran existir las condiciones para salir adelante aunque también es cierto que gobierno debe apoyar a quienes estén en condiciones adversas.

Ana María Lomelí, candidata a diputada federal en Coyoacán, sigue sus recorridos por la alcaldía capitalina. Tras acompañar a Clara Brugada, este domingo presentó junto a Sheinbaum la agenda cultural para la comunidad LGBTQ+ en la que también participó Regina Orozco. Está claro que la elección de este 2024 está tirada por mujeres.

Máynez, la está rompiendo no sólo en redes sociales sino que ya se ha puesto número 1 con su tema musical en la lista viral de México que reporta Spotify. Por si esto fuera poco, el tema de Yuawi ha comenzado a sonar en fiestas y antros como la canción de moda.

Chema Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, contó con el respaldo de Mario Delgado durante sus recorridos este fin de semana. Ambos prometieron pacificar los barrios en medio de una batalla por la alcaldía de la capital de Jalisco. Y#es que entre unas cosas y otras, los números van y vienen a favor y en contra entre la candidata de MC, Verónica Delgadillo, y el morenista.

Chema Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, contó con el respaldo de Mario Delgado durante sus recorridos este fin de semana. Ambos prometieron pacificar los barrios en medio de una batalla por la alcaldía de la capital de Jalisco. Y#es que entre unas cosas y otras, los números van y vienen a favor y en contra entre la candidata de MC, Verónica Delgadillo, y el morenista.