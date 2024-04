Fondo de Pensiones para el Bienestar no saquea ahorros

La semana pasada, los diputados Angélica Ivonne Cisneros Luján e Ignacio Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa de ley con la finalidad de crear el “Fondo de Pensiones para el Bienestar”.

Cuyo objetivo, esencialmente, es homologar en las leyes del IMSS y del ISSSTE el derecho a que los ahorros de las y los trabajadores sean imprescriptibles, lo que implicaría que éstos o sus beneficiarios puedan reclamar en cualquier momento sus fondos.

Además, dicho fondo se conformaría con diferentes fuentes de ingresos, entre ellas, trasladar los recursos de las cuentas inactivas (derivado de que hay personas que ignoran que tienen una cuenta, así como otras que ya fallecieron y no dejaron beneficiarios, no lo dejaron establecido en sus testamentos, o que éstos no han podido acreditar su relación con esa persona), que se encuentran en las Afores y de lo que se recuperará de los adeudos al ISSSTE.

Finalmente, quiero señalar que, esta iniciativa NO significa “saquear” las pensiones de las y los trabajadores, tampoco incrementará la edad para el retiro a 70 años, su objetivo es crear un sistema mixto de pensiones (una parte estaría constituida por ahorros de cuentas individuales y otra parte con dicho fondo).

Además de que, el proceso legislativo que se ventila tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, implica analizar la iniciativa tanto en comisiones como en los plenos correspondientes.

Por lo que, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos listos para discutir la iniciativa de ley que nos ocupa y que propone crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y si las y los trabajadores mexicanos lograrán pensiones más dignas, estaremos a favor, sin que ello implique la regresión en otros derechos que ya tienen adquiridos.