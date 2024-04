Celebración a la vida con Madonna y con Teatro de fuego

Esta semana no se habla de otra cosa más que de Madonna, porque desde el sábado comenzarán los cinco conciertos que se supone serán los últimos de su carrera y que veremos en nuestro país.

Si hablamos de esta mujer originaria de Michigan, sabemos que es una icónica cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense que abrió el camino para que todas las estrellas de hoy puedan hacer y deshacer. Conocida como la Reina del Pop, ha dejado una huella indeleble en la música pop desde la década de 1980. Su carrera incluye numerosos éxitos, álbumes innovadores y actuaciones influyentes que han inspirado a generaciones de artistas.

Además de su música, Madonna ha incursionado en el cine, el diseño de moda y la filantropía, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes en la cultura contemporánea. El “Celebration Tour” de Madonna es una gira de conciertos con la que celebra su carrera musical y su impacto cultural.

Presenta una mezcla de sus mayores éxitos y ofrece actuaciones llenas de energía, multimedia y espectáculo, destacando su influencia en la industria del entretenimiento.

El número de canciones en el concierto de la gira “Celebration Tour” de Madonna varía en cada presentación, pero generalmente incluye una selección de sus mayores éxitos y algunas sorpresas para los fans. Las listas de canciones pueden variar dependiendo del lugar y la fecha del concierto.

Así que no nos sorprendamos si vemos algo muy especial para México. Estos conciertos se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes y ahí vivirá la magia de la mayor exponente del pop a nivel mundial por cinco días. Ya les contaré qué tal estuvo, obviamente si encuentro boletos.

Mañana comienza la temporada de “Finitud”, estelarizada por Patricia Blanco, Mario Zaragoza y Gastón Yañes. Escrita y dirigida por Víctor Weinstock, ahora en el teatro Sergio Magaña. Este es un gran esfuerzo de la compañía de Teatro de Fuego, porque en verdad esta pieza tragicómica trata de las primeras horas inmediatas a la experiencia que llevó a Weinstock a escribir esta historia.

Me da mucho gusto y espero que ahora sí podamos ver la trilogía completa como nos la prometió el dramaturgo. Pero mientras tanto, no se pierdan esta maravillosa puesta en escena que estará del 18 al 28 de abril. Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.