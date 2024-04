PolíticaConfidencial Patricio Lozano, quien fuera el alcalde más joven del país, ahora quiere ser diputado

MARIO DELGADO, presidente nacional de Morena, y el ministro en retiro Arturo Zaldívar, denunciaron que Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “está utilizando a la Corte y al Poder Judicial con una finalidad claramente electoral”. Por esta razón, anunciaron que presentarán distintas acciones legales en contra de la ministra. Por otro lado, Xóchitl pide esclarecer las reuniones secretas que operadores de Zaldívar mantenían con jueces en piso 14 del CJF. ¿Y todo para qué?

AMLO y Liz Vilchis continuamente exhiben a periodistas y comunicólogos en sus mañaneras. A la palestra salen unos al servicio de los conservadores mientras que los afines al régimen aparecen como paladines de la verdad. De una forma u de otra, tanto a Loret de Mola como a López-Dóriga les ha redituado más que nunca este tira y afloja con Palacio Nacional. Entonces, si hay bandos ¿quiénes realmente son los periodistas neutrales?

CABEZA DE VACA se queda sin candidatura y ¿qué más podía esperar? Tras estar fuera del país y con todo el legado tamaulipeco, ¿a caso estaba convencido de llegar a la Cámara de Diputados? TEPJF sí mantuvo la candidatura al Senado de Ricardo Anaya.

PATO LOZANO, tras dirigir el municipio de Pesquería en NL como el alcalde más joven del país, se ha lanzado con todo por el distrito 14 federal como candidato ciudadano abanderado por el PAN. Lozano no ha parado de tocar las puertas y de levantar suspiros en redes sociales con tal de conseguir curul en San Lázaro.

ALICIA BÁRCENA, secretaria de Relaciones Internacionales y fiel escudera del presidente López Obrador en batallas donde hay mucha polarización y nada de diplomacia, está en campaña para formar parte del grupo de actuales funcionarios que serían ratificados en sus cargos o al menos se conservarían enchufados a la nómina durante el arranque de la eventual presidencia de Claudia Sheinbaum. Maledicentes lenguas nos aseguran que la subsecretaria para Europa, María Teresa Mercado, se halla a cargo de tocar puertas para promover a su jefa. Hasta el último momento será un misterio si la decisión se tomará antes o después de que conozcamos quién es el próximo huésped de la Casa Blanca: Joe Biden o Donald Trump.

IGNACIO MIER, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, parece traer el santo de espaldas, como dirían en su natal Tecamachalco, Puebla. Alguien metió mano negra en el dictamen ya aprobado -con márgenes estrechos- para la reforma en materia de pensiones. La irregularidad fue detectada y el asunto se atoró cuando ya caminaba hacia el pleno. En el ámbito poblano, donde Alejandro Armenta lo desbarrancó al obtener la postulación del oficialismo, don Ignacio ha criticado la política de alianzas de su correligionario-adversario. Pero en dos visitas a Puebla, Ricardo Monreal, ex compañero de escaño de Armenta, llamó a que el señor Nacho se serene.

ADAN AUGUSTO LÓPEZ, ex secretario de Gobernación y ahora candidato a una senaduría, ha llamado a sus leales al amarre de compromisos con otros futuros integrantes de la cámara alta por el morenismo, a fin de divulgar, como un hecho consumado, que desde Palacio se ha ordenado que este señor López será el próximo coordinador de la respectiva bancada una vez que dé inicio la próxima legislatura el primer día de septiembre. En el escenario todavía aparece Marcelo Ebrard como aspirante como a esa coordinación. No vivirá mucho quien no conozca el desenlace de esta puja.

KENIA LÓPEZ RABADÁN, la aguerrida senadora por el PAN, encontró una oportunidad en la crisis que encara el oficialismo a causa de los señalamientos sobre el ministro de la Corte Arturo Zaldívar, contra quien se emprendería una denuncia que podría inhabilitarlo en el servicio público en México, y que el otrora litigante se quedará con las ganas de seguir apoyando a la patria. El tema da la apariencia de estar estancado, pero los enterados dicen que esto apenas comienza.