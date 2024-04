Sin miedo, siempre

La noticia de esta semana fue la presentación de J. Balvin en Coachella, uno de los festivales más esperados en Estados Unidos y que desde 1999 presenta lo mejor de la música mundial. Y no exagero: en Coachella se han presentado los Red Hot Chilli Peppers, Prince, Roger Waters, Paul McCartney, The Cure y cientos de artistas más. J. Balvin puso a bailar a todo el público en California, con un escenario inspirado en el fenómeno Ovni y al final del set apareció Will Smith, cantando el clásico tema de los Hombres de Negro.

Will Smith llevaba dos años sin presentarse públicamente. Al final de su actuación sacó un “neuralizador” para “borrar la memoria” del público y así como apareció, desapareció. ¿Cómo hizo J. Balvin para convencer al rapero de aparecer en su show?

Bueno, pues acabo de platicar con Balvin, y me contó la anécdota.

“Yo no podría haber invitado a Will Smith a un show que no tiene historia”, me dijo. “A mí me encanta todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, los ovnis, los extraterrestres; veo documentales, veo películas, qué casos han pasado, los avistamientos. Y cuando estaba creando todo el concepto, este mundo de extraterrestres, estaba en el estudio grabando y me pregunté ‘¿y si le digo a Will Smith?’ y todos ‘Estás loco’. Busqué el contacto, lo llamé por Facetime y le conté toda la historia, mi visión de niño, le dije que era mi artista favorito y él dijo ‘Okey, dame tres días’, contestó”

“El primer día de espera le mandé la imagen de una vela. Al segundo día le mandé como 40 velas. Al otro día le mandé un muñeco vudú. Y fue cuando me escribió y dijo ‘estoy contigo ahí’. Me acuerdo que fui al estudio y les dije “Se acuerdan que me dijeron loco?” y todos gritaron de emoción”, me contó entre risas.

Conozco a Balvin desde hace mucho. Le recordé cuando hicimos un festival en 2015 en el Palacio de los Deportes y ahora es un artista mundial. Un latino que es referente en el mundo entero.

“Todos me decían que estaba loco por ser un colombiano haciendo reggaeton. Pero me gusta lo que hacen en México, escucho todo lo que están haciendo Dani Flow, El Bogueto, El Malilla, Bellakath. Sé que hay movimiento y me encanta que la calle está con ellos, es mucho más importante recibir el respaldo de la calle”.

Me sorprende que Balvin sigue siendo la misma persona sencilla de siempre: “No podemos cambiar de personalidad por el estatus. Trato de ser lo más real conmigo, ser honesto conmigo. MI mamá me enseñó siempre que todos somos iguales. El estatus social o económico no importa”.

Y concluyó con una frase que me encantó: “Siempre he pensado en la cultura como latinos a nivel mundial”, me dijo “y he pensado que somos pa’l mundo, seguir creciendo en Australia, la India, Asia, todos lados. Son lugares que siempre han estado pero pocos han intentado. Sin miedo, siempre”.