PolíticaConfidencial Alejandro Armenta acelera en suma de apoyos poblanos

ALEJANDRO Armenta se reunió este fin de semana con más de un centenar de empresarios poblanos en su camino por la Gubernatura de Puebla. El morenista cada vez está más enfilado a conseguir su objetivo en especial al contar con el apoyo del senador José Ramón Enríquez, así como de una nutrida comunidad que se concentró en el Centro Mexicano Libanés de la capital poblana para conocer más de cerca las propuestas de Armenta.

El PRI en el Estado de México parece estar deseperado y es que en Chalco ya anda prometiendo casetas gratis en todos los periodos vacacionales. Pero para llegar a tal extremo es porque el Verde ya le está pisando los talones. No hay q irse muy lejos y es que la fuga de priistas ya está hundiendo el barco tricolor. El último ha sido ex presidente del Comité Municipal del PRI en Chalco, Eduardo Yescas que anunció su adhesión al Partido Verde Ecologista, con el respaldo de el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc, para apoyar el proyecto del candidato a presidente municipal, Eduardo Díaz “Lalo Paletas”.

LUCY Meza, candidata a gobernadora de Morelos por la coalición “Dignidad y seguridad por Morelos vamos todos”, metió el acelerador en el debate de ayer con la morenista Margarita González. El tema en Morelos está complicado especialmente por la herencia de inseguridad que deja Cuauhtémoc Blanco. En el debate de candidatas a la gubernatura de Morelos, la de la alianza opositora Lucy Meza, demostró ser mejor en la cancha política, en oratoria y en el terreno de la administración pública y gobierno, contrastando con sus contrincantes la morenista Margarita González y la del partido naranja Jessica Ortega quienes se limitaron a enunciar una serie de propuestas sin mostrar tener claridad sobre cómo lograrlas. A diferencia de ello, la candidata de la alianza, mostró mayor conocimiento del tema como consecuencia de la experiencia que le ha dado toda una vida en cargos de como diputada local, federal y senadora. Pero aparte de las fallas de la transmisión, destacó la prioridad de Meza por terminar con la violencia desmedida y asesinatos que se viven todos los días en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

ZOÉ Robledo, director del IMSS, se lió un poco tratando de defender la propuesta de la reforma a las afores. Siempre muy ejecutivo pero en esta ocasión no sabemos si no comprendía bien el tema o no está convencido de que sea la mejor opción para los mexicanos. ¿Quién sabe?

ENRIQUE Peña Nieto El expresidente de México otorgó desde su autoexilio dorado en Europa una serie de entrevistas al periodista Mario Maldonado, vertidas en el libro “Confesiones de EPN”. El político mexiquense parece esforzarse por halagar a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha correspondido, en un aparente pacto de no agresiones y quizá algo más. Lenguas viperinas nos comparten que Peña quisiera regresar a la patria en julio próximo y festejar aquí su cumpleaños 57 sin temor de que se aparezcan en su puerta los chicos del fiscal federal Alejandro Gertz, como ya le ocurrió a su amigo, el abogado Juan Collado.

JULIO Carranza (ABM) El presidente de los banqueros de México convocó aplausos entre sus representantes para el presidente López Obrador durante su último encuentro. El sector está muy, muy contento: en 2023 sus utilidades superaron los 273 mil millones de pesos, casi 16% más que en 2022, gracias a la diferencia entre las tasas de interés que pagan a los ahorradores y las que imponen a los deudores, entre las más altas del mundo. Urgieron al mandatario que “no cambien las reglas”. Y de una vez pidieron se regrese al modelo de consolidación fiscal que permitía maquillar ganancias. Curiosamente, en el mundo crece el clamor entre voces progresistas para elevar impuestos a los “súper ricos”.

CAMPAÑAS EN CDMX entraron virtualmente en su recta final al celebrarse ayer el segundo debate entre los aspirantes a la jefatura de Gobierno capitalina: Clara Brugada, abanderada del oficialismo; Santiago Taboada, del bloque opositor PAN-PRI-PRD, y Salomón Chertorivski, de MC. Es posible que desde este lunes aumente también la publicación de encuestas. Se trata de una plaza de obvia importancia por su peso electoral y, en especial, político. A sostener la respiración.

SUDAMERICA La región protagonizó este domingo jornadas turbulentas que anticipan cambios importantes sobre los que seguramente se tomará nota en México. En la Colombia del izquierdista Gustavo Petro, a la mitad de su mandato, hubo protestas ante su errática gestión, que incluye una confusa convocatoria a una nueva Constitución; en Ecuador, el gobierno del centrista Daniel Noboa sometió a referéndum diversas acciones políticas y legales de las que puede depender su reelección a inicios del próximo año, en el contexto de un estado de excepción por el auge de la violencia de bandas asociadas a los cárteles mexicanos. Y en Brasil fueron tomadas calles para reclamar al presidente Lula mejores condiciones de vida. El diagnóstico latinoamericano es de gente inconforme.