PolíticaConfidencial De ministro a podcaster... Arturo Zaldívar estrena programa en redes sociales

ADOLFO GÓMEZ HERNÁNDEZ El senador chiapaneco se robó el show ayer en la Cámara de Senadores y no precisamente por una iniciativa o por lo menos por un punto de acuerdo, si no por promover una ceremonia de sacrificio de gallinas en el patio de la Cámara alta, evento que censuró no solo la Mesa Directiva de ese órgano colegiado sino hasta su propia bancada. Él legislador de Morena argumentó que se trata de defender los usos y costumbres de sus representados. ¡Qué tal!

ARTURO ZALDÍVAR Estrenó esta semana su programa digital difundido en sus redes sociales en el que pretende dar impulso a la campaña de su candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Su primer invitado fue Omar García Harfuch, el candidato del PVEM al senado. El lanzamiento del videoprograma se da justo en la semana en que la oposición entabló una demanda de juicio político contra el ex ministro. ¿La duda que queda entre la audiencia es si Zaldívar tendrá algún invitado para abordar el tema en su programa? Para estar pendientes.

GIOVANI GUTIÉRREZ El alcalde de Coyoacán que busca la reelección mediante la coalición Fuerza y Corazón por México ha levantado la voz y alertado que su equipo detectó a personas que no son de la alcaldía que andan rondando sus eventos proselitistas para intentar provocar algún zafarrancho. La denuncia se da a unos días de que se lleve a cabo el debate entre los aspirantes a ocupar la segunda alcaldía en importancia en la Ciudad de México. Ojo, mucho ojo.

CONGRESO DE LA UNIÓN La cuenta regresiva llegó para el actual periodo ordinario de sesiones, el último de la LXV legislatura del Congreso de la Unión y todo indica que las iniciativas que presentó en paquete el presidente Andrés Manuel López Obrador pasarán a la congeladora a esperar que la nueva legislatura las saque avante, a no ser que los morenistas y sus aliados quieran aplicar la vía fast track en los cuatro días que faltan para darle gusto a Palacio Nacional. ¡Es cuanto!