PolíticaConfidencial Senado se convierte en verbena, pero no legislativa

CÁMARA DE SENADORES Primero fue el sacrificio de una gallina, luego una manta gigante con la imagen de la Santa Muerte, más tarde un rosario y la invocación al Detente demonio y por último la transmisión en video del mensaje de un jerarca de la iglesia católica condenando la utilización de la Santa muerte. Todo eso dentro del recinto parlamentario. Con ese recuerdo se despedirá la actual legislatura que concluye sesiones ordinarias el martes. Para el olvido.

FELIPE DE JESÚS GALLO Recibió un buen jalón de oreja por decir lo que muchos en el gobierno y en la Fiscalía General de la República saben, pero nadie debe comentar, por lo menos no en público. El titular de la Agencia de Investigación Criminal tuvo el mal tino de asegurar que México es “campeón” en producción de fentanilo, y tres doritos la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero, aseguró que el funcionario se disculpó porque no quiso decir lo que dijo. No, bueno.

GUADALUPE TADEI Tendrá su segunda oportunidad para demostrar si el INE que encabeza aprendió la lección del primer debate presidencial. Los errores de logística como detalles no menores como el cronómetro que mide el tiempo de exposición de cada candidato deben estar más que afinados. Porque si de por sí los negativos en la imagen del Instituto son altos, un error el próximo domingo en el segundo debate presidencial podría salir muy, muy caro. Para estar pendientes.

JORGE ALVAREZ MAYNEZ Había conectado muy bien con los jóvenes universitarios. De hecho, gran parte de su proselitismo lo ha realizado en casas de estudio. La música, el jingle pegajoso, los tenis fosfo fosfo le ayudaron a pasar bien esas aduanas hasta que llegó a la UAM Xochimilco. Así como llegó salió al grito de ¡Fuera Máynez, Fuera Máynez! Ups.