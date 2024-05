Entretenimiento cargado de misterio y nostalgia

Por fin vi la obra que se me escapó el año pasado por una u otra cosa. Me refiero a “Algodón de azúcar”. Tanto se habló de esta obra que realmente tenía muchas ganas de verla, pero nunca supe de qué trataba y no tenía la intención de que me la contaran, porque quería sorprenderme. Así que hace algunos días, la cita fue en el Teatro El Galeón, y me dio mucho gusto ver a muchos amantes del teatro que no habían tenido la oportunidad de verla. Al entrar a la sala, había una atmósfera lúgubre y hasta un poco macabra. La escenografía parecía vestigios de lo que fue una feria. Y ahí vimos al personaje principal teniendo un problema con su ubicación, ya que trataba de encontrar el camino hacia la casa de sus padres, pero debido a la lluvia que caía, se perdió. Se encuentra con unos payasos que lo invitan a recorrer dicha feria abandonada. En el trayecto, va recordando episodios de su infancia que tiene borrosos y que son muy vagos, como si fueran sueños o pesadillas. Pero lo que esos siniestros personajes hacen es enfrentar el trauma que quedó en su memoria enterrada para que lo ayude a escapar y afrontar lo sucedido. En serio, esta obra nunca imaginé que abordara el abuso infantil de una manera tan sutil y fina. Con una sola escena lo dijeron todo. Y entiendes por qué el personaje es aguafiestas y está resentido con su familia. Sintió que nunca lo protegieron de su tío que abusó de él cuando era niño. El texto es una verdadera belleza de la dramaturga Gabriela Ochoa, quien también dirige su puesta en escena. La escenografía es del talentoso Félix Arroyo, el diseño de iluminación es del maestro Ángel Ancona. Bueno, todo, desde el vestuario, maquillaje, sonido, música original, coreografía, hasta la multimedia, es perfecto. Ese lunes comenzó su temporada y para mi sorpresa, ese mismo día fue ganadora del premio Talía al mejor espectáculo latinoamericano de artes escénicas en España. Qué genial que una obra mexicana sea reconocida en el extranjero. Al terminar, todos en la sala nos pusimos de pie por lo bien contada, realizada y porque nos emocionó al máximo. ¿Creían que se me olvidaba el elenco? Pues no, está conformado por Alejandro Morales, Romina Coccio, Carolina Garibay, Miguel Romero y Francisco Mena. Músico escénico: Paco Castañeda, Misha Marks. Ojo, solo estará hasta el 11 de junio, así que ustedes saben si se la pierden.

Otra obra que vi en el mismo Centro Cultural del Bosque es “El insólito caso del Sr. Morton”, ¡qué maravilla! Una historia que no necesita escenografía, con puro juego de luces hicieron que la magia fluyera y nos atrapara en la historia, sumergiéndonos en una historia de detectives de los años 40, cuando el pediatra John O. Mathew contrata al detective Morgan para resolver el asesinato de su mejor amigo, el Sr. Morton, quien fue encontrado con un balazo en el pecho en el patio trasero del edificio en donde vivía. En verdad, lo que hace todo el elenco es sin igual, repito, sin escenografía hacen magia. Recrean todo un edificio, con sus departamentos, y los inquilinos que habitan el lugar son muy particulares. La dramaturgia y la dirección son de Martín Zapata, en el reparto están Rodrigo Vázquez, Adrián Vázquez, Arturo Barba, Rodrigo Hernández, Austin Morgan, Sofía Sylwin, Andrea Méndez, Hamlet Ramírez, Antoni Trejo Sánchez, Lariza Juárez, Fátima Favela, Carlos Patrick Casanova, Alex Guerrero, Juan Pablo de Santiago, María Antonieta Hidalgo, Paulina R. Menéndez, Karen Furlong y Vanesa Restrepo. Esta estará hasta el 12 de mayo en el Teatro Julio Castillo. Se van a reír y, de paso, verán muy buen teatro.

Y para cerrar, me lancé al concierto de José Joel. Tenía mucha curiosidad por ver un show de él. Llegué al lugar ubicado en la colonia Nápoles, y en un abrir y cerrar de ojos estaba lleno. En punto de la media noche, salió al escenario vestido todo de negro. Empezó el recorrido por todo el legado musical de su padre, José José. La verdad, mis respetos. Hace un homenaje al príncipe de una manera excepcional, llena de matices y ritmos que nunca hubiera imaginado que se podían hacer. Su calidad vocal es muy buena, la interacción con el público es magnífica. Es un gran showman. Me atrevería a compararlo con Enrique Guzmán cuando presentaba su espectáculo de centro nocturno. No hubo quien saliera tarareando del lugar. Ahora prepara su espectáculo donde echará la casa por la ventana el próximo 20 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Sé que no escatimará en nada. Todo será de primera, músicos, multimedia, coristas, todo. Así que ya espero que llegue la fecha para ver la sorpresa que nos tendrá preparada.

