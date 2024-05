Buscar tu propio camino

2021 ahora parece un año tan lejano. La pandemia de Covid estaba haciendo lo suyo, teníamos incertidumbre sobre el futuro y en general el ánimo estaba muy mal. Una de las primeras industrias afectadas fue la del entretenimiento: se cancelaron conciertos, obras de teatro y espectáculos que reunieran mucha gente.

Pero al mismo tiempo, los humanos nos ingeniamos la manera de salir adelante: todos aprendimos a trabajar a distancia, la tecnología creció a pasos agigantados, el streaming formó parte de nuestra vida. Cuento esto porque en septiembre de 2021 la cantante Kenia Os lanzó un concierto virtual que rompió todos los récords: MelanKOS. Y no es broma: si ese concierto hubiera sido presencial, hubiera llenado más de cinco veces el Auditorio Nacional.

Platiqué de este momento con la cantante sinaloense. Kenia es veterana del streaming: su popularidad la adquirió en YouTube, formaba parte de un colectivo, pero se separó para crear su propio camino en la vida. “En pandemia yo lanzaba mi música en mi cuarto, en el estudio de mi casa y nada más. De repente, ya estaba formando contrato. Todo pasó muy rápido”, me dijo.

Y lo cierto es que no hay una persona más agradecida con sus fans que Kenia Os. A veces, me cuenta, es en ellos dónde saca fuerza: “La primera vez que estuve en los Grammy, que pisé la alfombra, yo estaba muy nerviosa, yo dije ‘¿como voy a estar ahí en Sevilla?’ Pero saber que tenía el apoyo de los fans de todo el mundo y que estaban ahí en tendencia número dándome amor lo fue todo. No importa lo que haga y a dónde vaya, yo me siento segura con su apoyo, de que aunque las cosas no salgan a lo mejor perfecto y que como ser humano me puedo equivocar y puedo cometer errores tanto en el escenario o en un show, ellos me apoyan. En este momento las cosas más importantes de mi vida son mi salud, mi familia, mi equipo y luego mi red de apoyo, mis fans, mi carrera”

Kenia está presentando su show Pink Aura y la veremos muy pronto “en este momento estoy preparando mil festivales y ferias. También vamos a ir a Estados Unidos, justo este fin de semana voy El Salvador, Guatemala y estoy muy feliz: aunque es un show más corto porque es para festivales obviamente haremos un “Pink Aura Tour”, me voy a ir a todos los rincones y estaré dos horas con ustedes, ya tenemos planeadas más o menos las ciudades ¡Estoy muy emocionada!”

¿Y cuál es el consejo que le da Kenia Os a las millones de niñas que la siguen 24/7 en todas sus redes sociales? “Busquen su esencia, busquen esa energía dentro de sí mismos. No traten de imitar a nadie ni a nada Creo que lo que más admiro de mis artistas favoritos es lo auténtico y siempre he trabajado en esa autenticidad. Hacer algo nuevo que no se parezca a nadie. A las niñas que me ven y que me siguen les digo: busquen inspiración, busquen su camino porque eso los va a llevar al éxito”.