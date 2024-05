PolíticaConfidencial Ricardo Peralta aprovecha campaña para buscar “hueso”

RICARDO Peralta El controvertido ex administrador general de Aduanas en el arranque del gobierno López Obrador, luego subsecretario consentido de Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, y finalmente consultor y mecenas de candidatos a puesto de elección. Ahora decidió montar guardia en las oficinas de la aspirante presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, para ofrecerle su desinteresada colaboración en el campo aduanal. Reportes de inteligencia generados durante su estadía en ese ámbito (no completó seis meses), exhibieron corrupción en las aduanas por al menos 120,000 millones de pesos anuales. Nos aseguran que el señor Peralta de la puerta no pasará.

ROGELIO Ramírez de la O El secretario de Hacienda prosigue en conversaciones con Claudia Sheinbaum para analizar la posibilidad de que, en la eventualidad de que ella gane la presidencia, ser ratificado en el cargo. Fuentes enteradas nos hablan de un acuerdo en principio en el sentido de que permanecería al menos un año en esa posición. Es posible que don Rogelio quiera evitar lo que le ocurrió durante la actual administración, cuando le prometieron que podría meter en cintura al director de Pemex, Octavio Romero, y reestructurar esa empresa estatal, pero luego le amarraron las manos desde Palacio.

ALICIA Bárcena La canciller comparte insomnios con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el tema del voto de mexicanos en el extranjero, en particular en Estados Unidos, donde los 50 consulados existentes vigilarán la votación en 1,500 casillas, pero los funcionarios respectivos siguen en espera de un protocolo formal ante múltiples escenarios. La sede en Nueva York, por ejemplo, que dirige Jorge Islas y da servicio a una comunidad de 1.5 millones de compatriotas en tres estados, contará con ¡dos! casillas. Y nadie les ha dicho qué deben hacer si se presenta una turba de paisanos queriendo votar. ¿Le llaman a la policía para que termine deportándolos? ¿Y quién designó y capacitó a los funcionarios de casilla? Misterio. Con decirle que, en Washington D.C., fue habilitado como tal el esposo de una funcionaria del consulado…

ROCÍO Nahle La candidata del oficialismo a la gubernatura de Veracruz no sólo colecciona mansiones de origen incierto, sino también aplazamientos para la entrada en funcionamiento de la refinería “Olmeca” ubicada en la pantanosa región de Dos Bocas, Tabasco, que fue virtualmente su encomienda única. Se acerca ya a la docena el número de fechas prometidas sucesivamente para que salga al menos el primer litro de gasolina de ahí. Y suman al menos seis los ajustes al costo del proyecto. No debe olvidarse que el presidente López Obrador anunció que se rechazaba un presupuesto de 12,000 millones de dólares planteado por una compañía internacional -porque los trabajadores mexicanos la harían “más barata y más rápido”. Las más recientes estimaciones del gasto en el proyecto varían entre 17,000 y 30,000 millones de dólares…, hasta ahora.

ÁLVAREZ Máynez pareciera que está opacando cualquier otra de las campañas de MC incluso la de Mariana Rodríguez, y es que el candidato presidencial va y viene a su centro de operaciones en la Sultana del Norte.

MARGARITA Quiroz Navarro, candidata del Partido del Trabajo a la alcaldía de San Pedro Garza García (NL, se volvió viral luego del Mauricio Fernández abandonara el debate local. Quiroz intentó destacar la importancia de la arborización y la reforestación para combatir la contaminación, pero sus palabras se volvieron confusas y terminó admitiendo que se sentía abrumada.

CLAUDIA Delgadillo, candidata de Morena al Gobierno de Jalisco, desde hace dos días anda en medio de la polémica por unos videos que andan circulando en redes sociales. Algunos interpretan que el domingo se presentó en una condición “extraña” al mitin en favor de su candidatura en San Sebastián del Oeste, Jalisco. Dicen que ahí, y no era Tequila, sus asistentes tuvieron que ayudarla a caminar y a salir del evento.