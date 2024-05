Danny Ocean: música migrante

Hablemos de migración: muchos artistas y cantantes han tenido que despedirse de su país de origen por cuestiones políticas o buscando mejores condiciones de vida. Pienso en Celia Cruz, que salió de Cuba para instalarse en Estados Unidos después de la Revolución Cubana. Otro ejemplo es Pitbull, cuya familia llegó al país del norte en los años ochenta. Ejemplos hay muchos: la familia de Dua Lipa se instaló en Londres después de la guerra de Bosnia. En Latinoamérica, un caso dramático es el del grupo chileno Illapu, que estaba en gira durante el golpe de Estado y tuvo que irse al exilio.

La migración es un fenómeno que se ve hoy en todo nuestro país. México ha recibido los últimos años a hermanos colombianos, haitianos, guatemaltecos y venezolanos entre otros. Y hace poco me enteré de que para muchos de ellos hay una canción que es un himno: “Me Rehúso” de Danny Ocean. El cantante venezolano salió de su país y escribió esta canción para una pareja que se quedó allá. La letra es simple, pero emotiva: “Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo, si no te tengo aquí conmigo yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino”.

Platiqué con Danny esta semana. Platicamos de esa canción, y de los millones de escuchas que tiene en plataformas digitales y cómo es pertenecer a ese selecto club de los miles de millones de streams: “Los números han sido consecuencia, pero no han sido la causa. Honestamente me siento muy agradecido ‘Me Rehúso” fue una locura y parte de esa locura es de México, porque me acuerdo que cuando entró aquí es cuando explotó todo. Me siento muy agradecido, pero sigo haciendo música por otras razones que no son los números. Esa canción me cambió la vida de la noche a la mañana”.

Danny está presentando su nuevo material “Reflexa” que salió apenas hace unos días. “’Reflexa’ es una mezcla entre música electrónica y un viaje intrapersonal. Fue un álbum que me agarró en un momento en el que me estaba cuestionando muchas cosas, me agarró en plena gira y fue un reto para mí. Está hecho con amor, es un disco que se produjo en muchísimos lados en el mundo. Estuvimos en Estocolmo, Londres, Bolivia, República Dominicana, aquí en México. Como dice el título viene de una reflexión externa e interna”.

Pensaba yo cómo es estar en tu cuarto haciendo música y de repente presentarte ante miles de personas. “Mis conciertos han sido super elevados, no solo por la energía, diría yo que por mis letras y por la sensación musical que tiene este proyecto. Creo que la gente siempre está como en un flow conmigo. Aquí en México el público es divino, a cualquier lado al que vas es siempre algo espectacular, para mí es de los mejores públicos que hay en el mundo sin duda. ¡Y qué cool! Ya quiero empezar, hace mucho tiempo que no estoy en la tarima y es rico. Es difícil empezar en México porque ya te gusta demasiado. Luego ya te vas a otro país y los niveles van bajando poquito. Espero no malcriarme en México”, me dijo entre risas. Danny es un tipazo y me da mucho gusto que encuentre el éxito en toda Latinoamérica: porque la música se abre camino, sin importar las dificultades.