¿Gran regreso de Lucía Méndez? Veamos…

Hay noches en las que uno guardara con mucho recelo y añoranza. Y lo digo porque me fui al estreno del show de Lucía Méndez en Vedette. La verdad no saben que bien me la pase. Había muchos compañeros a los que salude como Juan José Origel, Martha Figueroa, Gustavo Adolfo Infante, Andy Zuno, Mariana Seoane, Cynthia Klitbo, Víctor Noriega, Olivia Collins, Julio Mannino y Moisés Castañeda, entre muchos más. Hubo alfombra roja y toda la cosa.

En punto de las 11 de la noche, salió la diva al escenario para deleitarnos de sus más grandes éxitos. Se nos pasaronvolando las más de dos horas que dura el espectáculo. Después, al finalizar, entramos a saludarla. Estaba radiante, muy feliz, porque en verdad dio todo en el escenario. La arroparon cuatro bailarines y el elenco de Vedette. Una pantalla multimedia de primer nivel.

La Méndez, te abrazaba y preguntaba: “¿qué te había parecido el show?” No hubo nadie que no la elogiara. Te sacabas la foto, intercambiabas palabras con ella. En fin, fue un estupendo el recital que dio. Si la quieren ir a ver estátodos los fines de semana en el Stelaris del Fiesta Americana, les juro que se la pasarán bomba.

El jueves me lance a la Teatrería a ver la obra Smiley. Había visto la serie y me encantó, así que dije ‘vamos a ver la obra’ahora que se integro Mario Sepulveda a esta puesta en escena y que lo acompaña Sergio Velasco. La neta me gustó mucho el texto, el lenguaje ágil, sencillo, pero con mucha profundidad. Ya que te puedes identificar con la situación de esta. Porque sus diferencias y personalidades son muy notorias, pero son el complemento perfecto uno del otro, pero no se dan cuenta que están enamorados. Y ahí viene todo el meollo. La dramaturgia es de Guillem Clua y la dirección de Joserra Zúñiga. Uno pensaría, ‘ay si ya vi la serie para qué veo la obra’, pero les cuento que primero fue la obra y de ahí surgió la idea de llevarla al streaming. Vale mucho la pena y se presenta todos los jueves a las 20:30 horas. Se pasarán 90 minutos de lo lindo.

Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Twitter: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y TikTok: @tinajas1975. Nos vemos la próxima semana.