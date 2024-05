IPW 2024 en Los Ángeles

Se llevó al cabo la feria turística más importante de los Estados Unidos, el IPW en su edición 2024 celebrado en la ciudad de Los Ángeles, la segunda urbe más poblada de este país y la segunda también con mayor cantidad de mexicanos fuera de la Ciudad de México.

De acuerdo a US Travel Association, este foro guió el destino de más de 5 mil 500 millones de dólares, al haber asistido más de 5 mil 700 delegados de más de 70 países, hubo más de 100 mil citas de negocios durante los tres días de feria y la recuperación global de los Estados Unidos con relación a 2019, el año previo a la pandemia, ronda el 84 por ciento.

México es uno de los principales países emisores de turistas a los Estados Unidos, al mismo tiempo una de las nacionalidades que más gasto generan, sin embargo, aún hay retos como el tiempo de procesamiento de visados desde la Embajada y Consulados estadounidenses en nuestro país, que al cierre de esta columna, siguen teniendo una espera de 849 días para una cita de primera vez (en la Ciudad de México) en una visa de turista.

En ambos lados de la frontera hay empresas que generan miles de empleos a partir de los viajes desde México hacia los Estados Unidos, además son cientos de familias de origen mexicano que trabajan en las cadenas productivas del turismo de aquel lado y, se han especializado en el mercado mexicano para generar mejores experiencias de viaje.

EL DILEMA DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Hay un dilema constante, si para viajar a los Estados Unidos hay que contratar o no una agencia de viajes. La respuesta es clara, depende lo que estemos buscando. Ambas opciones son válidas, es decir, organizar un viaje por nuestra cuenta sin ayuda de una agencia o bien, pedir una experiencia armada a través de un profesional de los viajes, no está peleada una cosa con la otra cuando pareciera, que de un lado y del otro se magnifica la desventaja de no hacer uso de una u otra opción.

Pongamos un ejemplo: para hacer un viaje y visitar parques de diversiones en California, es una excelente opción planear de forma personal un viaje, comprar los pasajes aéreos directamente con alguna aerolínea, reservar un hotel en línea o una propiedad de Airbnb, reservar un automóvil con una arrendadora y comprar las entradas a los parques a través de los canales de venta directo de cada uno (todos tienen venta electrónica en sus sitios oficiales), contratar un seguro de asistencia de viaje y con eso estamos hechos. En contraste, si queremos hacer un viaje para entrar a los partidos de la Copa América, o algún encuentro de la NFL, es más sencillo comprar con una agencia de viajes que nos tenga todo arreglado, incluyendo el acceso al estadio (en el sitio que acordemos o queramos), transporte, recorridos previos o posteriores, y todo aquello que haya alrededor de esa experiencia. Estos ejemplos son muy elementales, pero sirvan para entender que en el caso de los Estados Unidos de América, hay opción para todo tipo de viajes y viajeros y en ambos casos, se podría optar por cualquier medio de compra, hecho que se comparte con los medios de comunicación internacionales en cada edición del IPW.

DESTINOS DESTACADOS

Hubo destinos que destacan sobre todo frente al mercado mexicano, tal fue el caso de Los Ángeles bajo la batuta de Mariella Carmona en la relación con agencias mexicanas; Houston con el liderazgo de Jorge Franz y Claudia González; Oakland con la visión de Pete Gámez y Liz Vega; Florida, en especial Tampa y Clearwater con el vuelo que arrancará desde la Ciudad de México en julio próximo. Hubo un destino emergente que llamó la atención, se trata de Santa Ana, California, en el corazón de Anaheim, donde Ana Laura Becerra conjunta los esfuerzos de promoción al mercado mexicano.

La delegación mexicana fue liderada como desde hace varios años, por Juan Carlos Ruiz, de la agregaduría comercial de la Embajada de los Estados Unidos en México, una de las más nutridas históricamente entre compradores y periodistas.

Hubo un destino mexicano presente alrededor de esta gran feria, se trata de Baja California. En una de las recepciones estuvo presente Miguel Aguíñiga, secretario de turismo de Baja California, que llevó vino bajacaliforniano para los asistentes y sostuvo conversaciones con autoridades de Visit California, con miras a lo que ocurrirá en el Tianguis Turístico de México 2025 allá en Tijuana. Será interesante lo que suceda en ese tenor como producto de una negociación entre Baja California, la Secretaria de Turismo federal y Visit California, esperemos sin la intermediación de sus representantes en México.

LA COYUNTURA ELECTORAL

En ambos países hay elecciones, las relaciones diplomáticas y políticas que afectan al turismo pueden dar un giro de acuerdo a los resultados en ambos lados de la frontera, sin embargo la industria turística de ambos países ha sido sometida en el pasado a este tipo de presiones que logran retomar el cauce de los mercados, es decir, los incendios políticos sí impactan la numeraria pero al final del día, el mercado se impone y las relaciones turísticas entre México y los Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá van más allá de las coyunturas políticas.

El hecho que sí generó preocupación justo los días del foro, fue la tragedia de los dos turistas australianos y el turista estadounidense asesinados en Ensenada, los medios de comunicación en el sur de California dieron una amplia cobertura —quizás más que en México— sobre los hechos, situación responsabilidad del gobierno estatal y federal que mina los esfuerzos desde la secretaría de turismo estatal, ahí todavía hay mucha labor por hacer.

UNA FERIA DE NEGOCIOS

La constante diferencia entre el IPW y el Tianguis Turístico de México (su producto y el nuestro) es que en los Estados Unidos se privilegia el negocio, no hay discursos políticos, no hay pases de estafeta o prolongandos cortes de listón, no hay informes de gobierno ni saludos eternos y aplausos a presidiums largos como los discursos. Ojalá quien llegue a la administración federal en junio próximo tome esto en cuenta en términos de promoción turística y modifique el sentido de nuestro Tianguis, para convertirlo en un foro de negocios y no de política.

Como en todas las ferias, hubo destinos que no entienden su propio mercado también, el caso de Puerto Rico por ejemplo, o destinos como El Paso, Texas, que siguen perdidos en materia de creación y promoción de producto, por lo menos para el mercado mexicano.

La edición 2025 será en Chicago, donde se prepara desde ya, un foro de negocios turísticos ambicioso y potente.