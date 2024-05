¡Código nueve!

Hace unos días platiqué con CD9. Y entonces estuve recordando cuando hace muchos años platiqué con ellos: una vez fue jugando billar y otra vez en cabina. De hecho, si le rascan a YouTube pueden encontrar esas dos ocasiones.

¡Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo!

Cuando los recibí en cabina hace seis o siete años, se veían muy chiquillos, con el cabello alborotado, muy delgados. Platicábamos de las bandas que les gustaban en ese momento como NSYNC o Backstreet Boys. En esos años querían hacer colaboraciones con Justin Bieber, Kendrick Lamar o Imagine Dragons. También me contaban que, en ese entonces, su show era de unas 23 canciones. De hecho, ahora que lo recuerdo, pareciera que era una banda completamente diferente.

Y luego pasó el tiempo, nos pegó una pandemia mundial, CD9 se separó y, como es obvio, cada uno tomó su propio camino.

Ahora bien: algo que me gusta de los reencuentros, es cuando cada uno de sus miembros hacen cosas diferentes y siguen la vida artística, por separado. Eso logra que, al momento de reunirse, se note un crecimiento personal. CD9 va a ofrecer tres conciertos sold out en la Arena CDMX como una despedida para sus fans. Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Bryan Mouque y Fredy Leyva están listos para sorprender a sus fans:

“Creo que siempre hemos estado ahí involucrados [al momento de preparar un concierto], pero ahorita hay un poquito más de libertad. Hemos repasado el show, el orden de las canciones, estamos ideando cómo sorprender a la gente ¡Queremos que cada fecha sea diferente! Y estamos 100 por ciento involucrados, hemos tenido tiempo para que cada uno tenga su proyecto individual cada uno tenga su personalidad y podemos aportar de una manera diferente”.

“¿Cómo se dio este reencuentro?”, les pregunté: “Fue simple” me dijeron “Hicimos un live por los diez años de la banda ¡que duró 12 horas!. A partir de ahí se plantó la semillita para que regresáramos. Había muchos comentarios de las fans que nos pidieron que regresáramos. Por ahora estamos enfocados en el show como tal para que la gente pueda cantar las rolas que ya conocen y que nos encantan. También habrá sorpresas, así que estén pendientes de este proceso de la gira. Sabemos que la gente se quedó con las ganas de este cierre y les vamos a dar un súper concierto”.

Por cierto, aquí les va un dato que tal vez algunos no sepan ¿Qué significa CD9? Es la abreviatura de Código 9. Bueno, pero ¿qué es el Código 9? Un viejo código de los chats adolescentes, para que los adultos no nos enteráramos de qué hablaban nuestros hijos. Seguro usted no lo sabía así que ¡lo lograron! ¿no lo cree?