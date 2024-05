¿Por qué Clara Brugada ganará la CDMX?

Una especie recorre últimamente algunas columnas, según la cual la elección en la Ciudad de México “se ha cerrado” y nuestro movimiento corre el riesgo de perder su bastión histórico. El argumento acusa un supuesto descontento de los capitalinos, particularmente de las clases medias, con la 4T y apunta como evidencia a los resultados de la elección intermedia de 2021 en las que nuestra coalición y el frente conservador obtuvimos una cantidad similar de votos.

En la difusión de tal argumento hay mucha ilusión y una falacia. La ilusión es la que motiva al frente conservador, alicaído por el bajo desempeño de su candidata presidencial y la certeza de que serán minoría en el congreso. Se trata de lo que en inglés se conoce como wishful thinking, el sesgo cognitivo que nos lleva a sacar conclusiones con base en nuestros deseos y no en la evidencia. La idea de una “contienda cerrada” también entretiene a algunos comentaristas, aburridos de que en la contienda presidencial la doctora Claudia Sheinbaum se enfila hacia una victoria arrolladora.

La falacia es que en la contienda hay “poca distancia” entre los candidatos al gobierno de la ciudad. En las encuestas públicas e internas, Clara Brugada mantiene una ventaja de por lo menos diez puntos. El agregador de encuestas polls.mx sitúa a nuestra candidata con 52% de las preferencias por 41% de Santiago Taboada. En EE. UU. o Europa, una elección en la que hay diez puntos de ventaja se asume como una contienda definida. El nivel de apoyo que hoy tiene Clara es similar al nivel de apoyo que concitamos en 2006 y 2018.

En la CDMX, la izquierda ha sido dominante pero no es hegemónica. Durante décadas, hemos convivido con sectores conservadores. Para la contienda de 2024, los partidos neoliberales han consolidado el bloque de derecha, que no ya no puede crecer más por sus contradicciones deorigen y un error cálculo no anticipado. PRI, PAN y PRD tienen programas y visiones que muchas veces resultan antagónicos. El interés es su único cemento. A nosotros, en cambio, nos unen idealesy un proyecto transformador. El error de cálculo fue suponer que Xóchitl Gálvez jalaría del carroopositor en la capital. La realidad es que hoy ésta va perdiendo frente a Claudia Sheinbaum en intención de voto en las dieciséis alcaldías.

El nivel de respaldo del bloque conservador es respetable pero está cerca de su máximo posible. En 2021, los simpatizantes del PAN votaron en proporciones superiores al 70% mientras que los simpatizantes de la 4T lo hicieron en un 45%. Con una participación del 65% el próximo 2 de junio, estarían perdidos. Además, es difícil suponer que en la ciudad más progresista y de avanzada en el país, los indecisos se decanten por el PAN, agrupación que históricamente ha actuado en contra de los derechos de las minorías y las mujeres, el partido cuya candidata presidencial ataca a sus rivales por motivos religiosos. O que de la nada decidan apoyar al PRI, el partido más asociado con la corrupción y con rechazo cercano al 60%. No por nada, el PAN y sus aliados van perdiendo en alcaldías que ganaron en 2021, como Azcapotzalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. ¿Dónde compensará el PAN esas pérdidas? ¿En Iztapalapa? Difícilmente.

Clara Brugada va adelante porque ella es mejor candidata. Conoce como pocos la ciudad. Fue una Procuradora Social comprometida con los más necesitados y una exitosa alcaldesa de Iztapalapa. Como el PAN, Taboada tiene una visión sesgada y elitista. No por nada, propusieron subir la tarifa del metro, antes de recular. Ante la falta de éxito de su partido, ahora quieren copiar el modelo de seguridad que yo implementé en la CDMX.

Los gobiernos emanados de la izquierda han cambiado el rostro de la capital. Son ya parte de nuestra identidad, las pensiones a los adultos mayores, el reconocimiento a los derechos de mujeres y las minorías, los conciertos en el Zócalo, el Metrobús, el Cablebús, las Utopías. Hemos luchado por una ciudad más igualitaria y de derechos. Un partido conservador en la ciudad más progresista del país sería un contrasentido. Claramente no ocurrirá.