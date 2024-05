La disyuntiva entre un legado transformador o un lastre innombrable

En las elecciones en curso, el tema central es la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, caracterizado por un gobierno austero, programas sociales universales, obra pública de impacto regional y, entre otros, una política económica con énfasis en la distribución y el equilibrio macroeconómico. Por primera vez en décadas no hay una crisis de fin de sexenio y el partido gobernante puede utilizar el legado del presidente saliente como un argumento para movilizar el voto.

De hecho, la oposición está tratando de capitalizar parte de ese legado. Durante el tercer debate presidencial, Xochitl Gálvez enfatizó que los programas sociales se quedan y en el segundo aclaró que ella no se opone al Tren Maya. En el primer debate dijo que no milita ni militará en ningún partido, como parte de una estrategia errática para desligarse de los partidos que la postulan y que causaron crisis y no lograron mejorar el bienestar de la población.

Por ejemplo, con el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la CDMX —del PRD, ahora aliado al PRIAN—, hubo un incremento de 82% del homicidio doloso. En cambio, como lo explicó Claudia Sheinbaum en el tercer debate, su administración logró una disminución de 51% de este delito y de 58% en los delitos de alto impacto. Es el resultado, dijo, de una estrategia que integra la atención a las causas, más y mejores policías, inteligencia en la investigación y coordinación.

Foto: (Especial)

Basta salir a las calles para mirar que Sheinbaum transformó la ciudad con electromovilidad, el Cablebús, la expansión del Metrobus, inversión histórica en el Metro, ciclovías, caminos seguros y los programas sociales del gobierno federal, que fueron reforzados con la creación de Mi Beca para Empezar. Además, en la Cuenta Púbica 2022, realizada por la Auditoria Superior de la Federación, la CDMX fue la única entidad con cero pesos por aclarar.

Igualmente, Clara Brugada cuenta con resultados para fortalecer el legado de su antecesora. Las 13 utopías construidas en Iztapalapa durante su gestión, irrumpen como un nuevo concepto de atención pública de calidad, integral, educativa y cultural, que se materializa en escuelas de música, acuarios, albercas, gimnasios, lavanderías y sistemas de protección y cuidados para las mujeres.

Y mientras Iztapalapa logró el primer lugar en el Índice de Cumplimiento de Transparencia (Info-CDMX), la Benito Juárez gobernada por Santiago Taboada quedó en último lugar. Además, el ahora candidato del PRIAN-PRD aún debe aclarar un desfalco por 14.3 millones de pesos de recursos federales, según la cuenta pública 2022.

Pero aún, Taboada proviene del grupo vinculado a autorizaciones irregulares, sobornos y corrupción, con los cuales se han construido 264 pisos excedentes: 68 durante la gestión de Jorge Romero (líder del grupo); 118 con Christian Damián Von Roehrich (actualmente preso); 66 con el propio Taboada y 12 antes de la llegada de Romero. Todo ello en demérito de la calidad de vida, la disponibilidad de agua y la seguridad jurídica en la demarcación.

La visión de gobierno de este grupo es hacer negocio, han mostrado una gran ignorancia sobre la ciudad y no han sido capaces de articular una propuesta alterna. De ahí que su campaña esté llena de vacíos y descalificaciones o, como ocurre a nivel federal, pretenda robar propuestas de la campaña de Morena.

En conclusión, la disyuntiva es elegir entre un proyecto transformador, que tiene resultados que la gente reconoce; o un grupo que quiere seguir lucrando con sus cargos. La elección se encuentra ente personajes como Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, con honestidad y capacidad probada para profundizar la transformación o el lastre innombrable de los partidos que tanto esfuerzo costó arrojar del poder.