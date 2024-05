PolíticaConfidencial ¿Alguien ha visto a Verónica Delgadillo?

LUIS MANUEL LEÓN, candidato de Movimiento Ciudadano en el distrito 17 correspondiente a la Benito Juárez en CDMX, no dejó seducirse ni por puestos ni por jugosas cuantías de dinero de las altas esferas panistas, al menos eso cuentan desde la demarcación. Y es que tras el debate local dicen querían afectar al panista Federico Chávez. ¡No contaban con su astucia!

VERÓNICA DELGADILLO, candidata de MC a la Alcaldía de Guadalajara, ¿dónde está? Con la entrada del senador Clemente Castañeda al rescate de la campaña de Verónica Delgadillo, sembró más dudas en lugar de beneficiar su intención de ganar la elección. Nos dicen que Clemente tuvo que entrar a sangre y fuego, directo a la yugular de Chema Martínez candidato de la mega alianza de Morena, porque ella no levanta. Incluso tuvieron que inventar las campañas metropolitanas para que Pablo Lemus le diera empuje porque no tiene rumbo en Guadalajara. No saben si la revelación de sus cuentas bancarias con millonarios depósitos que no declaró al SAT la tiene tan preocupada que abandonó la campaña.

RENÁN BARRERA, candidato del Frente a la gubernatura de Yucatán, no tuvo un buen día, pues en el Senado destaparon una presunta triangulación entre socios y familiares. Según habría realizado ejercicio abusivo de funciones como presidente municipal y así como discrepancia fiscal con bienes que se calculan en valor mayor a 200 millones de pesos y eso es lo que denuncia el senador Raúl Paz Alonzo por lo que pidió que la fiscalía intervenga. ¿Será?