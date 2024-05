Ecopsicología parte 3

La capacidad de sentir, nos permite disfrutar cosas, pues cuando no tenemos la capacidad de sentir, buscamos afuera lo que la cultura nos provee: una enorme cantidad de objetos deseables, distracciones, cosas por comprar que nos llenan ese espacio vacío por un ratito, y luego hay que volver a comprar.

Una persona que siente, no necesita comprar para satisfacer el vacío, lo llena desde adentro. ¿Cómo voy a contactar con el dolor de los demás y a querer frenarlo, si ni siquiera conozco mi propia capacidad de sentir dolor o al menos incomodidad?

De manera que la ECOPSICOLOGIA se ha planteado como una respuesta a esta necesidad de cambio.

El olvidar que la naturaleza es el contexto primordial de desarrollo de nuestra psique, nos ha llevado históricamente a crear la ilusión de que la conducta humana y el cambio climático son dos cosas separadas, donde la psicología tiene poco que aportar.

En este sentido, este vínculo es una condición necesaria para alcanzar una adecuada salud mental y ambiental, redefiniendo el concepto tradicional de salud.

En cuanto a la relación con la naturaleza desde una perspectiva psicológica, la humanidad ha pasado más del 90% de su evolución en íntimo contacto con la tierra, y la memoria de esta vivencia se encuentra incluso a nivel genético, de ahí que la ecopsicoterapia busque el camino de retorno a la consciencia de esta reciprocidad.

La naturaleza es un hogar y una familia, así como también una representación del yo colectivo. Esta conexión con la naturaleza favorece al sentimiento de pertenencia y la trascendencia.

La separación de los humanos con la naturaleza ha llevado al sufrimiento mutuo, (problemas en salud mental y devastación del medio ambiente).

De manera que reconectarse con la naturaleza promueve la curación individual, el vínculo psicoemocional, la acción ambiental y los estilos de vida sostenibles.

Los orígenes de la Ecopsicología: uno de los mayores exponentes de la psicología ambiental fue Kurt Lewin (1890-1947), psicólogo alemán, pionero de la psicología social, primero en realizar investigación acerca de la relación Individuo - Medio Ambiente. Él hablaba de que Personalidad y medio ambiente no pueden ser separadas en el estudio del comportamiento humano, porque juntos, crean el “espacio vital” (Lewin, 1951)

Es a partir de las conclusiones de estos estudios que la ecopsicología interviene con propuestas terapéuticas y educativas destinadas a promover la reconexión entre hombre y medio ambiente, apuntando a valorizar los recursos de la naturaleza para promover el bienestar del individuo.

Los mayores exponentes del grupo de investigación son Elan Shapiro, Alan Kanner, Mary Gomes y Robert Greenway. Posteriormente entrará a formar parte también Theodore Roszak, histórico de la cultura y docente universitario de la California State University de Hayward, que en sus obras inaugura el lema de la ecopsicología: con la frase “Ecology needs Psychology and psychology needs ecology” (Roszak, 1992), es decir, “la ecología necesita de la psicología y la psicología necesita de la ecología”.

