Grupo Marca Registrada se reinventa en su nuevo álbum ‘The Goat’

Cuando las cosas no funcionan como uno quiere, hay que tomarse un respiro y redirigir la nave para seguir avanzando.

Así lo entendió Fidel Castro, líder del grupo Marca Registrada, uno de los más queridos y respetados del regional mexicano, creado hace una década, ha sido referente por su estilo peculiar para interpretar corridos y desde siempre un defensor de los talentos nuevos. De hecho, fue el primero en apoyar en una colaboración a Peso Pluma antes de su apoteósico despegue.

Pero esa es otra historia, la cuestión es que con la llegada de todos esos fenómenos musicales que irrumpieron de manera intempestiva, hubo que resetearse para seguir en la competencia y es que con la edad de las nuevas estrellas, los treintañeros, quienes tienen ya una década de camino recorrido, se convirtieron en la generación anterior.

Castro se empapó de lo que sucedía en redes, sobre todo en TikTok y se dio a la tarea de contactar a quienes llamaron su atención. Así encontró a talentos como Joaquin Medina, Alex Favela, Sheeno y Los Esquivel; nombres completamente desconocidos con los que grabó “Elov” y “Alucin”, temas bajo un concepto que sería nominado ‘tecno regional’, una locura que a la fecha suma en los videos 166 millones de vistas y la fabulosa cantidad de 530 millones de streams en Spotify, una bocanada de aire para escribir un nuevo capítulo en el grupo.

De regreso a Marca Registrada, Fidel ya tenía clara la propuesta para seguir adelante con sus compañeros; el resultado es ‘The Goat’ (The Greatest of All Time) el álbum que están lanzando esta semana con ocho colaboraciones incluyendo la de la sensación; Octavio Cuadras un talento creador de los corridos felices otra corriente más que viene a darle otro ritmo más al género.

Trap, norteño, tecno y todo lo que innove está dentro de esta producción en la que también están más talentos nuevos que ya forman parte de The Magic Records, el sello que reclutará y guiará a quienes tengan cosas interesantes qué aportar a la causa.

Arriesgarse siempre tiene su lado positivo, quedarse en el mismo lugar y solo mirando es un juego de azar, los dos temas mencionados fueron éxitos en Europa; en España en específico llegaron al primer lugar, así que esto le permite pensar a Marca Registrada en llegar físicamente a Europa como parte de su expansión.

Desde luego el lanzamiento de ‘The Goat’ viene de la mano con una gira que comenzó el lunes 27 de mayo en Pico Rivera, California y en una primera etapa llegará a 33 ciudades de México y Estados Unidos el 9 de noviembre será la última parada en Hidalgo, Texas.

Renovarse o morir es la frase que aplica en esta historia que no tienen a gente mayor como protagonistas, es gente joven que se está enfrentando a una nueva generación que es aún más joven, marcando la pauta.