Los Tigres del Norte dejan clara su jerarquía con controvertido tema

Ahora sí rugieron Los Tigres con todo el derecho que les da tener una carrera de más de 50 años. Y no son solo las cinco décadas, es estar más vigentes que nunca, pelear a brazo partido por lo que han trabajado, en un contexto que pareciera no respetar las jerarquías, hace falta que el mundo recuerde o se entere, que el regional mexicano está viviendo un gran momento, gracias a que muchos han colaborado para ello.

“Aquí mando yo” es el nuevo tema de Los Tigres del Norte que está causando furor por su letra fuerte con un mensaje claro de quienes se han ganado un lugar en la música y merecen ser respetados y reconocidos.

“Aquí mando yo y este colmillo no lo tuve que comprar, ya son años de trayectoria, ya probamos de la gloria, ya veníamos de la tienda cuando tu ibas por el pan”.

Así de directo le envían con su música y voz estas palabras a las nuevas generaciones de estrellas del regional mexicano que han puesto en órbita sí, al género, pero también se han olvidado de contarle al mundo que hubo quienes allanaron el camino para que esto sucediera.

En una reciente plática con Jorge Hernández, ‘el jefe mayor’, nos decía con gran orgullo, que la clave para lograr permanecer en el gusto del público luego de tanto tiempo era muy simple: respetarlo. “Jamás nos han visto bebiendo en el escenario, jamás utilizamos palabras fuertes para dirigirnos a ellos, cuidamos nuestra voz, tenemos disciplina, todas estas cosas que ya no tienen hoy los artistas”, comentó.

Fuerte, pero con toda la boca llena de verdad, y no es que hablemos de los viejos tiempos y las costumbres antiguas, es cierto que las cosas han cambiado; sin embargo, hay cosas que no deberían ser diferentes y ahí está el asunto; hay muchos aspirantes a estrellas, pero muy pocos, con las cualidades para quedarse.

Se ha abusado del querer modernizar al género, las bases del regional mexicano; el mariachi, la banda y el norteño no deben desaparecer, no se les debe mutilar ni alterar, se puede refrescar pero ya no se puede permitir que se le falte al respeto y en este mismo pensamiento convergen no solo Los Tigres del Norte, sino también grandes trayectorias como Banda El Recodo o Los Tucanes de Tijuana, quienes han ido por el mundo desde mucho, antes de que la tecnología facilitara las cosas, llevando la música mexicana muy en alto.

No imaginamos a un Vicente Fernández o a Juan Gabriel, viendo cómo se le trata a nuestras raíces, a nuestra cultura, con el pretexto de que hoy las cosas son diferentes.

Así que Los Tigres del Norte están levantando la voz y no dudamos que sea el principio de una oleada de iconos que se hagan presentes para recordar a quienes se sienten los dueños del mundo, que cuando ellos iban, los otros ya regresaban.