La responsabilidad de las mayorías

El pasado domingo 2 de junio los mexicanos teníamos tres alternativas: regresar a la corrupción y los gobiernos que no atienden a la gente como el PRI y el PAN; darle una mayoría a Morena, pero que ésta no fuera contundente, -que se tuviera que negociar con la oposición prácticamente todo-, o darle una mayoría absoluta a Morena y a Claudia Sheinbaum para que el segundo piso de la Cuarta Transformación (4T) no tuviera obstáculos para consolidarse.

De manera democrática, el grueso de los habitantes tomaron la tercera opción: darle gran parte de los votos a Morena para que Claudia Sheinbaum pudiera gobernar con la fuerza de la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

Con esta decisión, tomada libremente por el pueblo de México, los mexicanos decidieron que la transformación no tuviera freno. Se ganó la Presidencia de la República y siete de las nueve gubernaturas. Se tendrá entre 346 y 380 diputaciones federales y entre 76 a 88 senadurías, de acuerdo con los conteos del INE. Pero esa decisión nos llena de responsabilidad, empezando por la próxima presidenta de México y por quienes integraremos el Congreso de la Unión. No es un cheque en blanco.

No significa utilizar esta mayoría, como una posibilidad para cometer errores, sino para generar circunstancias superiores de vida para las y los mexicanos, y mejores condiciones institucionales para la transformación de México.

Se ha hablado mucho de las reformas que están en el Congreso de la Unión; se ha dicho que seremos una aplanadora; que vamos a avasallar a la oposición. No actuaremos de esa manera.

Seremos responsables; pero también pediremos que la oposición, y los distintos actores de la vida pública del país actúen con responsabilidad.

Por ejemplo, ante la Reforma Judicial; esperaríamos que del propio Poder Judicial surja una propuesta de reforma para que sea evaluada, discutida, y pudiera ser dictaminada en conjunto con la Reforma que envió el titular del Ejecutivo.

En cuanto a la Reforma electoral; ojalá que los partidos políticos, el INE, ojalá que académicos, puedan enviar al Congreso de la Unión sus contrapropuestas… Estas reformas ya llevan 7 meses en el Congreso y no hemos visto ningún planteamiento de contrapropuestas de alguno de esos actores.

Hoy, la responsabilidad no es sólo de quien cuenta con la mayoría, sino de quienes tienen minorías; y aunque éstas no podrían detener las reformas, sí podrían aportar propuestas razonables, con buen juicio, que podrían modificar las Reformas y fueran votadas por consenso.

La mayoría de Morena será responsable. Veremos si otros actores también lo serán, ante estas reformas fundamentales. Ya no se vale, que después del 2 de junio se diga :”el INE no se toca” o “el poder Judicial permanece intacto”.

Los ciudadanos votaron porque continúe la Cuarta Transformación, y para que todas las instituciones de este país se sigan transformando por el bien de todas y de todos.