PolíticaConfidencial ¿Quiénes irán al gabinete de la presidenta?

¿Quiénes al gabinete? Consultas diversas dentro y fuera del equipo de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, apuntan a que ningún integrante de su eventual gabinete había sido informado hasta ayer cuál sería la posición que asumiría. Se sabe que ella ha sondeado al primer círculo de ese equipo sobre sus aspiraciones en algún, pero no mucho más allá, y sin darles luces de nada. De ahí que crecen la versiones de que la futura mandataria recurrirá en su anuncio de la próxima semana a delinear varios gabinetes, con más de un miembro: de seguridad, de asuntos internacionales, desarrollo social. Si la lista viene individualizada, nombre por nombre, no faltará quien exclame, como cuando un avión se acerca a turbulencias: “¡Abróchense los cinturones!

De la Fuente y Harfuch, muy encaminados Un atisbo, por otro lado muy previsible, de los que trabajarán en el gobierno Sheinbaum, fue develado ayer durante la entrevista de la exjefa de Gobierno capitalino con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Joe Biden en Seguridad Nacional. Con la presidenta electa estuvieron Juan Ramón de la Fuente, muy probable próximo canciller, y Omar García Harfuch, también muy probable secretario entrante de Seguridad Ciudadana. El grupo fue complementado por el embajador norteamericano Ken Salazar, no así por Esteban Moctezuma, nuestro hombre en Washington -ni tampoco por alguien que se esté perfilando para relevarlo.

¿A dónde va Raquel Buenrostro? No, no, la llamada “Dama de Hierro” a su paso por el SAT, donde les torció el brazo a muchos barones del dinero en México para que pagaran sus impuestos, logrando una recaudación importante -que muchos atribuyeron al terrorismo fiscal-, no regresará a esa posición en el arranque del próximo sexenio, según nos confían lenguas viperinas. Todo indica que dejó muchos y justificados resquemores en aquellos rumbos. Doña Raquel, sin embargo, podría tener responsabilidad igualmente de relevancia, si se confirman las previsiones de nuestras fuentes; no identificadas, pero frecuentemente bien informadas.

El delfín de “Alito” Moreno para dirigir al PRI Pablo Angulo, una figura cultivada bajo el ala política -poco respirable- de Alejandro “Alito” Moreno, está siendo crecientemente mencionado para sucederlo al frente del PRI en algún momento de octubre próximo, si antes no le surge otra ocurrencia al dirigente, que parece obstinado en colocar en articulo mortis a su partido. Campechano como su protector, el señor Angulo tiene una trayectoria política que cabría en una cáscara de nuez, en especial en “movimientos juveniles” -si el tricolor tiene alguno-, según su currículum. Otro apuntado para el puesto, al parecer sin mucho entusiasmo, es el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, a la vez tutor del gobernador en aquel estado, el priísta Manolo Jiménez. En resumen, nadie sabe lo que pasará en el PRI. Pero ¿será que a alguien le importa?