PolíticaConfidencial termina incertidumbre alrededor de Sheinbaum

El jueves se anuncia el gabinete Sheinbaum Finalmente ha sido programado para el jueves el anuncio de al menos una parte del gabinete que acompañará -al menos durante un tiempo, también- al sexenio que presidirá Claudia Sheinbaum. La Silla Rota le informó ayer que ello sería el martes, y ofreció un listado de 20 finalistas para ocupar posiciones relevantes en ese primer equipo de colaboradores de la virtual presidenta electa. No es la primera ni la última lista tentativa que se publicará antes del jueves. No será larga la espera, ni vivirá mucho quien no la pueda cubrir.

UNAM: el nerviosismo del rector Algo puso nervioso en demasía al rector de nuestra máxima casa de estudios, el economista Leonardo Lomelí, que desautorizó anoche, de plano, un posicionamiento de expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas -la más acreditada instancia académica del país en el campo del derecho- sobre las 20 pretendidas reformas del gobierno federal que se busca apruebe el Congreso. Reaccionó así luego de que en la mañanera el presidente López Obrador impugnó ese trabajo con una frase intimidatoria –”¿por qué se tienen que meter?”. La respuesta pudo ser exactamente la contraria: la Universidad tiene el rol social de una conciencia crítica, y los trabajos que de ella surjan -especialmente con el rango del aludido- merecen el respeto general y, desde luego, reflejan el sentir de al menos un segmento importante de su comunidad. Lamentable que el señor rector no lo entienda así.

¿Qué liga a Alfaro con Altagracia? El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, es 20 años mayor que Altagracia Gómez, pero sostienen una amistad surgida desde que ella era una adolescente y el mandatario, un destacado colaborar de Raymundo Gómez, padre de aquélla, cabeza de varios corporativos importantes y exsenador por el PRI (2002-2006). En los meses previos a la postulación de la expriísta Claudia Delgadillo como aspirante del oficialismo al gobierno del estado, se llegó a sopesar la eventual candidatura de Altagracia, pero ella solicitó no ser considerada, según fuentes cercanas a este episodio. ¿Estaría ella intentando acercar al gobernante saliente a los terrenos de la 4T?

Todas las encuestas se equivocaron Un balance de analistas de Citibanamex emitido la tarde de ayer destacó tres enfoques sobre la elección que hizo de Claudia Sheinbaum la candidata presidencial más votada. El primero advierte que ninguna encuestadora ni recopiladora de encuestas le acertó al resultado final. En la historia moderna del país, el porcentaje alcanzado por la virtual presidenta electa sobre el volumen total de sufragios -el 61%- sólo fue superado por Miguel de la Madrid -78%- en 1982, cuando el gobierno controlaba el proceso y nadie siquiera soñaba con nuestro actual sistema. El tercer enfoque apunta a destacar que, tras cuatro décadas de construcción del pluralismo político, los recientes comicios se inclinan hacia un sistema de partido único.