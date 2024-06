Ana Gabriel celebra 50 años de trayectoria en el Coloso de Reforma

Hoy quiero platicar de una mujer que la está rompiendo a nivel internacional con todo, poniendo el nombre de México muy en alto. Yo empecé a conocerla en 1986 cuando participó en el festival OTI, su voz era única, con un sello muy particular que imprimía el sentimiento inmediato. Debo decir que aparte de intérprete es cantautora y sus temas han dado la vuelta al mundo conquistando con sus letras a todo el que la escucha.

Ya sé, se están preguntando ¿a quién se refiere? Pues nada más y nada menos que a Ana Gabriel que festeja 50 años de trayectoria y lo hace con una gira que ya quisieran muchas. Imagínense que este tour lo veo como el de Luis Miguel -otro grande- con UN DESEO MÁS TOUR 2024 que la llevado a varios países de Latinoamérica y Europa, tales como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, Holanda, España, Suiza, Canadá y Estados Unidos, solo por mencionar algunos, en donde sus presentaciones llegan a tener más para 10 mil personas en los inmuebles más importantes de cada país.

El show abarca su historia musical que la mayoría conocemos, cada recital dura más de tres horas. La originaria de Guamúchil, Sinaloa, está cosechando todo lo que sembró durante estas cinco décadas. Luce radiante sobre el escenario, con un look moderno y más guapa que nunca; hay que destacar al público asistente que corea las canciones que han marcado nuestro propio soundtrack; técnicamente, el show esta basado en que solo ella brille con su gran voz, sin gran despliegue multimedia, ni parafernalia, no necesita más.

En CDMX hará 5 fechas y la verdad creo que están a punto de agotarse. Porque realmente es la única cantautora que puede darse el lujo de llenar cualquier recinto y conmover a todo el que la escuche. Obviamente yo ya tengo mi boleto, porque esto no se repetirá y quiero cantar a todo pulmón todas sus canciones. ¿Y ustedes ya tienen su boleto? Los invito a que me sugieran, comenten y también me recomienden lo que les gusta.

