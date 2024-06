Voy a hablarles de una de las mejores artistas y una de las estrellas más grandes que ha tenido la música mexicana: Yuri. Esa que Raúl Velasco bautizó como “La Voz de Cañón” y que acaba de presentarse con gran éxito en el Auditorio Nacional junto a Cristian Castro. Nuestra güera consentida.

Pero voy a empezar esta historia en otro lado.

Uno de los festivales de más tradición en Europa es el de San Remo en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, se le dio mucho impulso a la música popular, sobre todo a la balada con grandes exponentes como Mina (de quien se decía era la mejor cantante de todos los tiempos), Rita Pavone o Rafaella Carrá, tan de moda hoy. A nuestro país llegaron oleadas de discos italianos, que estaban en las casas de todos. Era música fresca, diferente, muy rítmica… pero en otro idioma. La pregunta era ¿quién en México podría interpretarla?

En los años 70 una muy joven Yuri empezaba a despuntar en la escena de Veracruz con su grupo “La Manzana Eléctrica”. Su voz y carisma la trajeron a la Ciudad de México para probar suerte y grabó dos discos que tuvieron buen éxito. Pero yo creo que la Yuri super estrella llegó con su tercer álbum “Llena de dulzura” que tenía dos canciones emblemáticas: “Este amor ya no se toca”, versión en español de la italiana “Questo amor non si tocca” y, por supuesto, “Maldita primavera”, versión de la italiana “Maledetta primavera” con la que demostró su amplio rango vocal y su interpretación sin igual. Yuri no estaba haciendo covers: reinterpretaba las canciones y se las adueñaba.

“Maldita primavera” cumplía con las características de la época: tenía ese sabor europeo, pero con la voz de la jarocha. Es tan buena canción que décadas después la seguimos cantando. El siguiente álbum de la cantante tenía otras canciones italianas trasladadas al español de la que destaca “Yo te amo, te amo”, de la diva Rossana Fratello. A partir de ahí, la carrera de Yuri se fue a las nubes: ganó el Festival Oti con “Tiempos Mejores”, hizo televisión, rompió tabúes apareciendo en la revista Playboy y conquistó el mundo con su canción “Qué te pasa”, que tiene el récord de la canción que más tiempo estuvo en el Billboard Latino en la década de los 80.

PUBLICIDAD

Resumir la carrera de Yuri es una tarea imposible. Tiene baladas hermosísimas como “Cuando baja la marea”, canciones super bailables como “Hombres al borde de un ataque de celos” o clásicos como “El Apagón”. Pero lo curioso es que su carrera no se acaba: sigue reinventándose una y otra vez, haciendo duetos, colaboraciones, giras con diferentes compañeros, ha conducido reality shows, cantado con mariachi, haciendo telenovelas, programas. Todos queremos ser parte de la historia de Yuri.

Yuri es pionera: la primera mexicana en obtener la Antorcha de Plata en Viña del Mar y obtuvo el premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino (la más joven en obtenerlo). Yo he tenido el privilegio de platicar con ella en múltiples ocasiones y siempre es un honor escucharla cantar. Yuri es, sin duda, una de las estrellas más grandes que tiene México y que sirvan estas líneas para hacerle un pequeño homenaje.